 Трамп побуждал Зеленского к расследованию против Байдена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.09.2019

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Мир

Трамп побуждал Зеленского к расследованию против Байдена

Это следует из стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трамп упомянул имя бывшего вице-президента США в связи с бизнесом его сына Хантера в Украине.

Дональд Трамп в ООН

Дональд Трамп в ООН

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским побуждал последнего к расследованию, которое могло бы повредить вероятному сопернику Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдену. Это следует из обнародованной в среду, 25 сентября, Белым домом стенограммы телефонного разговора двух президентов, состоявшегося 25 июля.

В этом разговоре Трамп упоминает о Байдене в связи с бизнесом, которым занимался в Украине его сын Хантер. В бытность вице-президентом США Джо Байден защитил Хантера от расследования в Украине по делу о коррупции, добившись увольнений генпрокурора Украины. "Байден хвастался, что он остановил расследование, так что, если бы вы разобрались в этом, это было бы замечательно", - говорит Трамп Зеленскому.

Контекст

Президент Украины назвал телефонный разговор с Трампом "частным и конфиденциальным" и не ответил прямо, хочет ли он публикации стенограммы июльской беседы. (25.09.2019)

В США разгорелся скандал из-за телефонного разговора президентов США и Украины. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала звонок Трампа нарушением его конституционных обязанностей. (24.09.2019)

Палата представителей Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента президента Трампа. Итогом может стать его отстранение от власти. DW объясняет, что представляет собой этот процесс. (25.09.2019)

Трамп также выражает пожелание, чтобы Зеленский пообщался по делу Хантера Байдена с его личным юристом - бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани. "Я попрошу его позвонить вам вместе с генеральным прокурором. Руди прекрасно осведомлен о происходящем и он очень способный парень. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы замечательно", - говорит Трамп Зеленскому.

Джо Байден отвергает выдвигаемые против него обвинения, называя их безосновательными.

Процедура импичмента против Трампа

Накануне демократы в Палате представителей Конгресса США запустили процедуру импичмента Трампа. В ситуации с Украиной они обвиняют президента в нарушении конституции. По мнению демократов, Трамп пытался с помощью иностранного правительства оказать влияние на предвыборную кампанию в США. Дональд Трамп отверг эти обвинения и обвинил демократов в развязывании против него грязной кампании.  Он также выразил уверенность в том, что демократы должны будут извиняться после того, как увидят стенограмму его разговора с Зеленским.

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    Автор: Илья Коваль


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Ссылки в интернете

Стенограмма беседы Трампа и Зеленского

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