 Трамп передумал выделять 200 миллионов долларов Палестинской автономии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.08.2018

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Мир

Трамп передумал выделять 200 миллионов долларов Палестинской автономии

Эти средства будут потрачены на "более приоритетные проекты", сказано в заявлении Госдепартамента США. Ведомство отметило, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа и поведение ХАМАС.

Мужчина с флагом Палестины на фоне колючей проволоки

Власти США по указанию президента Дональда Трампа отменили выделение Палестинской автономии помощи на сумму 200 миллионов долларов. Об этом сказано в заявлении Госдепартамента США, распространенном в пятницу, 24 августа.

По информации ведомства, финансирование было пересмотрено так, чтобы средства были потрачены "в соответствии с национальными интересами США". Теперь эти деньги пойдут на "более приоритетные проекты".

Контекст

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14 мая официально открылось посольство США в Иерусалиме. К чему может привести решение США перенести посольство в город, являющийся яблоком раздора между Израилем и Палестинской автономией? (14.05.2018)

В ООН критикуют сокращение взносов

В Госдепартаменте отметили, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа и действия радикального исламистского движения ХАМАС, которое "ставит под угрозу жизни людей и ухудшает гуманитарную ситуацию". Ранее Трамп предлагал отменить оказание финансовой помощи палестинцам за "нежелание вести переговоры с Израилем".

В январе Госдепартамент США также объявил о сокращении своих взносов в Ближневосточное агентство ООН. Финансирование сократилось более чем в 5 раз по сравнению с 2017 годом: с 350 до 60 миллионов долларов. В ООН в ответ заявили, что решение США может обострить ситуацию в регионе.

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