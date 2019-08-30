 Трамп отменил поездку в Польшу из-за урагана ″Дориан″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.08.2019

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Мир

Трамп отменил поездку в Польшу из-за урагана "Дориан"

Президент намерен сосредоточиться на подготовке к урагану второй категории, который скоро достигнет США. В Варшаву на церемонию по случаю 80-летия начала Второй мировой войны поедет вице-президент Пенс.

Дональд Трамп в Нью-Джерси

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не поедет в Варшаву на церемонию по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Глава государства в четверг, 29 августа, объяснил свое решение необходимостью сосредоточиться на подготовке к урагану "Дориан", который приближается к берегам США. Вместо Трампа в польскую столицу отправится вице-президент Майкл Пенс.

Президент Польши Анджей Дуда может провести встречу с Трампом "в предстоящие месяцы". Оба уже обсудили этот вопрос по телефону, отметил помощник польского президента. Американская сторона принесла извинения за отмену поездки, добавил он.

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Трамп собирался встретиться со Штайнмайером и Зеленским

Ожидалось, что Дональд Трамп встретится в Варшаве с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), а также проведет переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Их организацией занимался советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, посетивший Киев несколькими днями ранее.

Во Флориде введено чрезвычайное положение

В данный момент Национальный центр США по слежению за ураганами относит "Дориан" ко второй категории из пяти. Власти штата Флорида ввели чрезвычайное положение. Власти Джорджии также ввели режим ЧС в 21 округах штата.

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    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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