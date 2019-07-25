 Трамп отменил запрет на продажу оружия Саудовской Аравии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.07.2019

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Мир

Трамп отменил запрет на продажу оружия Саудовской Аравии

Дональд Трамп в третий раз за время президентства наложил вето на резолюции Конгресса США. На этот раз конгрессмены пытались ограничить продажу вооружений на Ближний Восток.

Саудовские офицеры возле американских истребителей F-15

Саудовские офицеры возле американских истребителей F-15

Президент США Дональд Трамп в среду, 24 июля, наложил вето на три резолюции Конгресса США, запрещающие продажу американского оружия арабским странам без одобрения законодателей. Эти резолюции "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и повредят важным отношениям, которые мы выстроили с нашими союзниками и партнерами", говорится в объяснении президента, направленном в Конгресс.

Государствами, которым конгрессмены пытались ограничить продажу оружия, являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания. В конце мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса заключить ряд соглашений о продаже оружия этим странам в связи с "чрезвычайной ситуацией" вокруг иранской угрозы.

Контекст

ФРГ готова предоставить Саудовской Аравии технологию производства полуприцепов с низкорамной платформой. Две недели назад сообщалось, что Берлин продлил на полгода эмбарго на поставку оружия Эр-Рияду. (12.04.2019)

Конгрессмены проголосовали против сделок по продаже вооружений Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Иордании. Дональд Трамп может наложить президентское вето. (18.07.2019)

В ответ Палата представителей США выдвинула три резолюции против планов продажи оружия, принятые в конце июня. Именно на эти резолюции Трамп наложил вето. Конгрессмены могут попытаться преодолеть его, но при голосовании им необходимо заручиться большинством в две трети голосов, достичь которого считается маловероятным.

Трамп ранее дважды налагал вето на резолюции Конгресса

Ранее Дональд Трамп дважды прибегал к вето, чтобы преодолеть резолюции Конгресса. В первый раз это случилось 15 марта, когда президент отменил резолюцию об окончании режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Затем 16 апреля он наложил вето на резолюцию, призванную положить конец военной поддержке Вашингтоном арабской коалиции в вооруженном конфликте в Йемене. В обоих случаях конгрессмены не смогли преодолеть президентское вето.

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Доклад SIPRI: страны все больше тратят деньги на вооружение, а Россия больше не в ТОП-5

  • советский пароход в порту Барселоны, 1936 год

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    От винтовок до истребителей

    Сегодня советское оружие в Испании разбросано по музеям и хранится в воинских частях страны. В 1930-е оно поставлялось по морю правительству Народного фронта, воевавшему с генералом Франсиско Франко. По данным Госархива Испании, СССР поставил 648 самолетов, более 400 единиц бронетехники, 1200 артиллерийских орудий, 4 торпедных катера, 340 минометов, 20,5 тысячи пулеметов и 500 тысяч винтовок.

  • парад в честь Франко, май 1939 года

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    На службе Франко

    Все уцелевшое в ходе боев оружие в итоге оказалось в руках франкистов и использовалось ими долгие годы. После Второй мировой войны на Западе настороженно относились к режиму Франко и оружия ему не продавали, так что советские трофеи стали для него хорошим подспорьем. Дольше всего в строю оставались советские танки. В качестве учебных машин испанцы пользовались ими до начала 1970-х годов.

  • Самолет И-15

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Курносые" самолеты и пилоты

    Самолет И-15, образец которого выставлен в мадридском музее авиации, прозвали в Испании "чато" (курносый) - по форме передней части фюзеляжа, а также потому, что пилотировавшие их русские представлялись испанцам курносыми. И-15 считался очень маневренным истребителем. Именно на нем летом 1937 года лейтенант Михаил Якушин впервые в истории авиации сбил бомбардировщик противника в ночном бою.

  • Истребитель И-16

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    И "муха", и "крыса"

    Истребитель И-16 республиканцы называли "моска" (муха), а франкисты - "рата" (крыса). После Гражданской войны порядка 130 трофейных советских самолетов, включая И-16, оказались в испанских ВВС и оставались на вооружении до середины 1950-х годов. Этот экспонат музея авиации находится в рабочем состоянии и время от времени поднимается в воздух.

  • танк Т-26

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Броня крепка, и танки наши быстры"

    Испания стала первым местом боевого применения Т-26, созданного в СССР в 1933 году на основе английского танка Vickers. Т-26 участвовал в боях за Мадрид, на реке Эбро и в других сражениях войны. На вооружении испанской армии он находился три десятилетия. Сегодня в стране сохранилось более 20 этих танков. Один из них стоит у плаца механизированной дивизии "Сан-Марсиаль" под Мадридом.

  • танк Т-26

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    Сколько стоит угнать танк

    СССР поставил в Испанию около 300 танков Т-26. Но скоро часть из них оказалась у Франко. Танк настолько понравился генералу, что он установил награду в 500 песет (свой месячный оклад) за каждый угнанный у республиканцев Т-26. В мадридском музее бронетехники стоит одна из краденых машин. Передняя часть башни раскрашена в цвета франкистского флага - чтобы "свои" не приняли танк за республиканский.

  • броневик ФАИ

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    Республиканцы любили бронемашины

    Танки, по воспоминанию советских советников, ополченцы-республиканцы осваивали плохо и плохо на них воевали. Другое дело бронемашины! Ведь их использование особой подготовки не требовало. Броневики частично поставляли из СССР, а частично собирали на военном заводе в Валенсии - на базе автомобиля ЗИС-5. Испанский клон советского легкого броневика ФАИ выставлен в мадридском музее бронетехники.

  • 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Сорокопятка"

    Знаменитые "сорокопятки" - 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки - изготовлялись в СССР в 1930-е годы по лицензии немецкой фирмы Rheinmetall. В Испанию попали первые серийные образцы этого оружия, а трофейные "сорокопятки" долгие годы оставались на вооружении испанской армии. Одна из них до сих пор находится на территории расквартированного под Мадридом 12-го полка полевой артиллерии.

  • пулемет Максим

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Максим" с инструктором

    В Испанию было поставлено по разным данным от 3200 до 3750 пулеметов "Максим". Одним из инструкторов, обучавших испанцев стрельбе, был Александр Родимцев, впоследствии генерал - герой Сталинградской битвы. В своих мемуарах он описал "успешную" работу этого пулемета при отражении атаки франкистов под Мадридом. Пулеметное гнездо с "Максимом" воспроизведено частным военным музеем столицы.

  • Ручной пулемет Дегтярева

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Сковородки"

    Ручной пулемет Дегтярева, пехотный (на фото) и танковый, образца 1928/29 годов, испанцы называли "сартен" (сковородка) - по форме его дискового магазина. Как рассказали DW в музее бронетехники, "сковородки", предназначенные в основном для стрельбы короткими очередями, в руках разгоряченных испанцев, норовивших сразу выпустить в ненавистного врага весь диск, порой перегревались и выходили из строя.

  • Винтовка Мосина

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне"

    Винтовку Мосина испанцы любили за безотказность и простоту устройства. Любят ее и сейчас - коллекционеры оружия, стрелки-спортсмены и охотники. Об этом DW рассказал Альфонсо Руис де Кастро (на фото), директор частного военного музея и оружейного магазина Soldiers в Мадриде. По его словам, большим спросом у коллекционеров пользуются и советские пистолеты, поставленные в свое время в Испанию.

  • револьвер Наган

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    Наган и другие

    Испания всегда была крупнейшим производителем револьверов и пистолетов. Большое количество этого оружия производилось в стране и в 1930-е годы. Тем не менее СССР тоже поставлял республиканцам стоявшие на вооружении в Красной армии револьверы "Наган", пистолеты "Маузер" и ТТ. Их прекрасно сохранившиеся образцы выставлены в частном музее Руиса де Кастро.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


Контекст

Почему в Испании сохранилось много советского оружия

Оружие, поставленное Сталиным в Испанию в 1930-е годы, перед тем как попасть в музеи, десятилетиями служило режиму, который в СССР называли фашистским. Подробности в фотогалерее DW. (04.01.2019)  

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