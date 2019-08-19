 Трамп отменил госвизит в Данию из-за ее отказа продавать Гренландию | Новости из Германии о Европе | DW | 21.08.2019

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Европа

Трамп отменил госвизит в Данию из-за ее отказа продавать Гренландию

Дания готовилась оказать Дональду Трампу торжественный прием. Однако президент США отказался от визита, узнав, что Копенгаген не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии.

Гренландия

Гренландия

Президент США Дональд Трамп отменил государственный визит в Данию, обосновав это тем, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не желает обсуждать вопрос о продаже Гренландии. "Дания поистине прекрасная страна с чудесными людьми, но из-за заявлений премьер-министра Метте Фредериксен о нежелании обсуждать покупку Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в среду, 21 августа.

Контекст

Накануне визита в Данию Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США. (16.08.2019)

Новость о том, что военные США в 1968 году потеряли у берегов Гренландии атомную бомбу, всплывшая благодаря журналистскому расследованию ВВС, вызвала бурную реакцию европейских СМИ и общественности. (12.11.2008)

Президент США поблагодарил Фредериксен за прямоту, которая, по его словам, "сэкономила обеим странам огромное количество расходов и усилий", и обещал договориться о новой встрече "когда-нибудь в будущем". Позднее представитель Белого дома уточнил, что Трамп отменил весь визит в Данию, запланированный на 2-3 сентября.

Трамп и его супруга Мелания собирались посетить Данию по приглашению королевы Маргрете Второй. Планировались двусторонние переговоры и встреча с представителями бизнеса. Трамп должен был прибыть в Данию после визита в Польшу на предстоящей неделе.

Заявления Трампа о желании Вашингтона купить Гренландию повсеместно вызвали изумление и отторжение, в первую очередь, в самой Гренландии и Дании. Датские политики выражали надежду, что речь идет всего лишь о неудачной шутке.

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