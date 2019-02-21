 Трамп отложит введение штрафных пошлин в отношении Китая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.02.2019

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Мир

Трамп отложит введение штрафных пошлин в отношении Китая

Президент США заявил об "очень продуктивных переговорах" с Китаем по торговым вопросам. В Белом доме не исключают проведения саммита с главой Китая во Флориде.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на переговорах с Дональдом Трампом, 24 февраля 2019 г.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на переговорах с Дональдом Трампом, 24 февраля 2019 г.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 24 февраля, объявил, что введение новых штрафных пошлин в отношении Китая будет перенесено. В связи с "очень продуктивными переговорами" запланированное на 1 марта введение пошлин будет отложено, написал Трамп на своей странице в "Твиттере". Дальнейшие подробности он не сообщил.

Контекст

Одна из главных тем саммита БРИКС в Йоханнесбурге: как противостоять политике протекционизма Дональда Трампа. Следует ли теперь ждать дальнейшего экономического сближения Москвы и Пекина? (25.07.2018)

США вводят импортные пошлины, ЕС и Китай отвечают контрсанкциями. Трамп грозит новыми запретами, Брюссель и Пекин обещают ответные меры. Это уже торговая война или еще торговый конфликт? (05.07.2018)

Одновременно с этим Трамп объявил, что "при условии дополнительного прогресса" на переговорах может быть запланирована его встреча с главой Китая Си Цзиньпином в американской Флориде. "Очень хорошие выходные для США и Китая", - написал Трамп. В минувшую пятницу Трамп принял в Белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, заявив о "хороших шансах заключить сделку".

1 марта завершается 90-дневное "перемирие", заключенное Вашингтоном и Пекином на саммите "большой двадцатки" в начале декабря 2018 года в Аргентине. Белый дом заявил, что введет штрафные пошлины в отношении Китая, если стороны не достигнут соглашения. Пошлины, размер которых могут повысить с 10% до 25%, в этом случае распространятся на импорт из Китая, суммарно на 200 миллиардов долларов.

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    Автор: Илья Коваль


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