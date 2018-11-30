 Трамп отложил увеличение штрафных пошлин на китайские товары | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Трамп отложил увеличение штрафных пошлин на китайские товары

С 1 января США должны были в 2,5 раза увеличить пошлины на китайские товары. Но Трамп и Си Цзиньпин договорились отложить эту меру на 90 дней и попытаться выработать новое соглашение.

Встреча Трампа с китайской делегацией на саммите G20

Белый дом принял решение на 90 дней отложить поднятие штрафных пошлин на китайские товары с 10 до 25 процентов. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщили представители администрации президента США и властей КНР. Это произошло после встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе, которая продолжалась 2,5 часа. Увеличение штрафных пошлин было намечено на 1 января.

Контекст

Китайские компании активно наращивают инвестиции в экономику западнобалканских стран. В отличие от России, интерес Пекина к региону обусловлен сугубо экономическими соображениями. (04.10.2018)

Пошлины в размере 10 процентов на китайские товары будут действовать с 24 сентября до конца года, а с 2019 года они вырастут до 25 процентов. (18.09.2018)

Стороны также договорились в течение 90 дней не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового взаимовыгодного торгового соглашения. Если соглашение не будет достигнуто, то по истечении 90 дней после 1 января штрафные пошлины будут повышены.

Штрафные санкции Соединенных Штатов в отношении товаров из Китая вступили в силу в конце сентября. С введением сборов в размере 10 процентов на общую сумму 200 млрд долларов американские штрафные пошлины действуют в отношении примерно половины импорта США из КНР. Предполагалось, что 10-процентные пошлины будут действовать до конца текущего года, а с 1 января 2019 года их размер возрастет до 25 процентов.

США обвиняют Китай в недобросовестной политике в области технологий

О введении нового пакета пошлин на китайские товары Трамп объявил 18 сентября, указав, что Пекин проводит недобросовестную политику в области технологий и интеллектуальной собственности, принуждая американские компании продавать технологии китайским конкурентам. Это создает угрозу долгосрочному здоровью и процветанию американской экономики, заявил Трамп.

Правительство в Пекине в тот же день заявило о введении ответных пошлин на сумму 60 млрд долларов. С начала июля две крупнейшие в мире экономики уже ввели пошлины друг против друга на общую сумму 100 млрд долларов. США обвиняют Китай в протекционизме, несправедливых субсидиях и хищении технологий. Китай отрицает это.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:23
Now live
01:23 мин

Made in China: китайский конкурент МС-21, Airbus и Boeing успешно совершил первый полет

  • Риф Огненный крест

    Дипломатия искусственных островов

    Военный аэродром в морских водах

    С лета 2014 года Китай ведет работы на рифе Огненный крест в районе островов Спратли. По мнению экспертов проекта AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative) из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), там возводится аэродром, способный принять стратегические бомбардировщики типа H-6. На фото слева направо: рыбачьи суда; грузовые суда; платформа-землечерпалка.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Новая земля в ничейной акватории

    Риф Гейвен расположен на северной стороне архипелага Спратли. Благодаря землечерпательным работам, начиная с марта 2014 года, здесь возникло больше 115 тысяч квадратных метров новой суши. Специалисты по международному праву расценивают это как попытку Китая укрепиться в регионе де-факто. Однако, с юридической точки зрения, искусственные острова не могут быть основой для территориальных претензий.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Строительство в ускоренном темпе

    Спутниковые снимки 2014 года показывают: стройка на рифе Гейвен быстро продвигается вперед. Всего за полгода возник новый искусственный остров. Фото слева сделано в марте, виден почти не тронутый риф с небольшой искусственной площадкой в верхней части снимка. На фото справа - почти готовый объект в августе. Подписи сверху вниз: изначальная структура; искусственный остров; землечерпательный канал.

  • Южный риф Джонсона

    Дипломатия искусственных островов

    Политика символических посланий

    Еще одну взлетно-посадочную полосу Китай сооружает за счет расширения надводной части Южного рифа Джонсона (риф Чигуа). Впрочем, она слишком коротка для стратегического использования. Что не отменяет китайского послания к сопредельным государствам: мы пришли, чтобы остаться.

  • Риф Хьюза

    Дипломатия искусственных островов

    Стандартная строительная схема

    Похоже, китайские специалисты по сооружению искусственных островов разработали стандартную схему строительства подобных объектов. Свидетельство тому - сходство между результатами работ на рифах Гейвена и Хьюза. Гигантская плавающая землечерпательная платформа может функционировать без перерыва круглые сутки, пересыпая грунт со дна моря на расширяющуюся надводную часть искусственного острова.

  • Риф Мисчиф

    Дипломатия искусственных островов

    Филиппины пытаются протестовать

    В феврале 2015 года Филиппины в очередной раз направили ноту протеста в связи со строительными работами, осуществляемыми КНР на рифе Мисчиф, что лежит примерно в двухстах километрах от филиппинского острова Палаван. В нижней части снимка, сделанного 19 января, легко различить плавучую землечерпалку. Ранее Китай утверждал, что объекты на рифе Мисчиф предназначены только для рыбаков.

  • Второй атолл Томаса

    Дипломатия искусственных островов

    Отчаянное сопротивление

    В 1999 году Филиппины отправили военный корабль Sierra Madre на Второй атолл Томаса (атолл Аюнгин) и намеренно посадили его там на мель. С тех пор на медленно ржавеющем судне несет сторожевую службу команда филиппинских военных моряков, чье задание - сдерживать китайскую экспансию. В долгосрочной перспективе перевес явно не на их стороне.

  • Карта Южно-Китайского моря со спорными территориями

    Дипломатия искусственных островов

    Территориальный спор в Южно-Китайском море

    Китай развернул масштабные землечерпательные работы по искусственному наращиванию надводной части некоторых островов в районе спорного архипелага Спратли. На его отдельные части претендуют, помимо КНР, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. Регион имеет важное стратегическое значение и богат залежами углеводородов. Синий пунктир на карте отмечает область, которую Китай считает своей.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


Контекст

Дипломатия искусственных островов

Южно-Китайское море не найдешь в заголовках актуальных новостей, но это обманчивая тишина. Стремясь получить фактический перевес в территориальном споре с соседями, Китай все активнее строит там искусственные острова. (24.02.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Китай хочет заставить автоконцерны увеличить выпуск электромобилей  

Власти Китая ввели цензуру после смерти Лю Сяобо  

Made in China: китайский конкурент МС-21, Airbus и Boeing успешно совершил первый полет  

Также по теме

Buenos Aires G20-Treffen Finanzminister

Саммит G20 в Аргентине: от свободной торговли до Керченского кризиса 29.11.2018

В Буэнос-Айресе открывается саммит G20. Повестка дня "большой двадцатки" изобилует актуальными темами, но ожидающееся "шоу Трампа" ставит под вопрос достижение конструктивных результатов по итогам встречи.

USA China - Handel - Kontainer

Трамп грозит Китаю новыми пошлинами 19.06.2018

Президент США намерен ввести 10-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью в 200 млрд долларов. Дональд Трамп хочет значительно сократить дефицит в торговле с КНР.

Russland Wladimir Putin empfängt Xi Jinping

Комментарий: Встреча Путина и Си Цзиньпина с оглядкой на Трампа 05.07.2017

Москва нужна Пекину именно в качестве военного союзника против Вашингтона. Экономически китайцы - уже давно "старшие братья" россиян, констатирует политолог Иван Преображенский.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин может простить Трампа, чтобы ударить по Порошенко  

Bellingcat нашла дезинформацию в версии ФСБ по керченскому кризису  

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию минимального компромисса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно