 Трамп отзывает подпись США под договором о торговле оружием | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.04.2019

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Мир

Трамп отзывает подпись США под договором о торговле оружием

Подписание Международного договора о торговле оружием, который должен был ограничить его поставки в кризисные регионы, было ошибкой, считает президент США.

Дональд Трамп выступает перед членами Национальной стрелковой ассоциации

Дональд Трамп выступает перед членами Национальной стрелковой ассоциации

Дональд Трамп отозвал подпись США, стоящую под Международным договором о торговле оружием. Об этом президент Соединенных Штатов заявил в пятницу, 26 апреля, выступая в Индианаполисе на годовом собрании членов Национальной стрелковой ассоциации.

Договор, вступивший в силу 24 декабря 2014 года, впервые вводил международные стандарты торговли обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая ракетами, танками, самолетами и кораблями. Его целью было регулирование поставок оружия в кризисные регионы.

Контекст

Объем рынка вооружений в 2012-2016 годах увеличился на 8,4 процента в сравнении с предыдущим пятилетним периодом, свидетельствует отчет SIPRI. Россия на втором месте по экспорту оружия в мире после США. (20.02.2017)

Американский Госдепартамент интересуют случаи нарушения резолюций Совбеза ООН и международных санкций, налагающих запрет на торговлю вооружениями. (18.06.2018)

Договор подписали 130 государств, однако ратифицировали его к настоящему моменту только 101 из них. К числу стран, где ратификация не произошла до сих пор, относятся и США. Соглашение было передано в Сенат, где оно ожидает своей участи пятый год.

"Наша администрация никогда это не ратифицирует",  - указал Трамп, назвав заключение договора ошибочным шагом своего предшественника Барака Обамы. По мнению президента США, договор означает вмешательство во внутренние дела США и идет вразрез со Второй поправкой к конституции страны, гарантирующей право граждан на ношение и хранение оружия.

Белый дом опубликовал заявление, разъясняющее позицию США по этому вопросу. В нем говорится, что договор не является действенным, так как 63 страны, в том числе, такие крупные экспортеры оружия как Россия и Китай, не подписали его. Вместе с тем, он дает хорошую почву тем, кто хочет ограничить продажу США оружия своим союзникам, считают в Белом доме.

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    Автор: Михаил Бушуев


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