Трамп остановил финансирование Всемирной организации здравоохранения

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна временно прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса . Соответствующее заявление он сделал во вторник, 14 апреля, на брифинге в Белом доме.

США, по словам Трампа, в срок от 60 до 90 дней собираются изучить "провалы в управлении" со стороны ВОЗ и роль организации "в распространении коронавируса". Трамп раскритиковал позицию ВОЗ, которая встала на сторону Китая, когда США ввели ограничения на авиасообщение с этой страной, и высоко оценила "открытость" Китая. По словам Трампа, США вносят в бюджет ВОЗ 400-500 миллионов долларов ежегодно, что более чем в 10 раз превышает взносы Китая.

Агентство dpa отмечает, что критика Трампа опирается на мнение некоторых экспертов, которые считают, что на ранней стадии эпидемии ВОЗ слишком доверяла данным из Китая и, опираясь на китайские оценки, фактически игнорировала информацию из Тайваня о том, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. По словам Трампа, излишнее доверие к Китаю привело к тому, что коронавирусом заразилось в двадцать раз больше человек, чем должны были.

О планах по остановке финансирования ВОЗ Трамп объявил еще 8 апреля. "ВОЗ натворила глупостей. По непонятным причинам организация, которую в основном финансируют США, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос", - написал Трамп в Twitter. Ранее Трамп подвергал критике многие международные организации, в том числе НАТО и ООН.

Смотрите также:

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Из Уханя теперь можно выехать 8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Первый поезд за 76 дней Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя В Ухане снимают карантин 8 апреля китайские власти сняли карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Обнадеживающие цифры За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Настоящий повод для радости Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Производство постепенно вновь запускается Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Опасность еще не миновала Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Зеленый для всех Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя У жителей Уханя появилась надежда После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Минута молчания в память о погибших 4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Герои, о которых будут помнить Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Нужно время, чтобы прийти в себя Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа. Автор: Наталья Позднякова

