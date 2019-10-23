 Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 02.05.2020

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Украина

Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине

По сообщению Белого дома, послом США в Украине должен стать генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон. Он служил военным атташе в посольстве США в России, владеет русским и немецким.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой посла Соединенных Штатов в Украине. Им должен стать генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон. "Кейт Дейтон из Вашингтона выдвинут на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, обнародованном в пятницу, 1 мая.

Ранее отставной генерал занимал должность военного атташе в посольстве США в России. Помимо английского, он владеет русским и немецким. В настоящее время Дейтон возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в германском Гармиш-Партенкирхене. Он также является американским советником по вопросам обороны в Украине. Для назначения на пост посла в Украине кандидатура Дейтона должна быть утверждена Сенатом США.

Должность посла США в Украине вакантна с мая 2019 года. До этого пост занимала Мари Йованович, которая была отозвана Трампом. Йованович была одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Дональда Трампа.

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