Трамп объявляет режим ЧС для строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп официально объявил, что объявит режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который позволит как можно скорее построить стену на границе с Мексикой, чтобы пресечь нелегальную миграцию в страну. "Я подпишу указ, как только вернусь к письменному столу", - сказал Трамп, выступая в Белом доме с телеобращением к народу в пятницу, 15 февраля.

Благодаря режиму ЧС глава Белого дома может в обход Конгресса США изыскать государственные средства, необходимые для быстрого возведения пограничной стены. Конгрессмены согласились выделить на эти цели лишь 1,4 млрд долларов - гораздо меньше тех 5,7 млрд долларов, которых добивался президент. Одобренные Конгрессом средства позволили бы профинансировать в этом году лишь четверть запланированной 322-километровой стены.

Трамп теперь планирует собрать почти 8 млрд долларов - за счет средств, уже одобренных Конгрессом, а также за счет денег, которые он планирует высвободить благодаря указам в рамках режима ЧС.

"Вторжение в США"

В обращении к народу Трамп обосновал необходимость режима ЧС массовым наплывом мигрантов-нелегалов из Мексики в США, который он сравнил с вторжением в страну. "Речь идет о вторжении в нашу страну с наркотиками, контрабандистами людей и уголовниками и бандами всех мастей. Мы объявляем режим ЧС для пресечения вторжения", - сказал президент.

Конгрессмены-демократы выступают против строительства стены и провозглашения режима ЧС, подчеркивая, что это будет "незаконным актом, огромным злоупотреблением президентскими полномочиями и отчаянной попыткой отвлечь внимание" от провала усилий Трампа заставить Мексику заплатить за строительство стены.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс уже заявила, что оспорит указ Трампа в суде. "Объявление чрезвычайного положения без законной причины может привести к конституционному кризису. Мы не потерпим этого злоупотребления властью и будем бороться против этого всеми юридическими средствами, которые у нас есть в распоряжении", - сказала Джеймс.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:32 Now live 02:32 мин Поделиться Стена на границе с Мексикой: планы Трампа вызывают споры Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3DKWp Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников