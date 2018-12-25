Трамп объявил переговоры с "Талибаном" "мертвыми"

Президент США Дональд Трамп объявил об окончательном крахе мирных переговоров с радикальным исламистским движением "Талибан". "Они мертвы, они мертвы", - заявил американский лидер в понедельник, 9 сентября, журналистам в Вашингтоне.

Президент подчеркнул, что он по-прежнему стремится к завершению продолжающейся уже 18 лет миссии США в Афганистане, однако, учитывая обстоятельства, форсировать это завершение не намерен. "Мы бы с удовольствием ушли, но мы уйдем в нужное время", - заявил он.

"Талибан" возвращается к джихаду

Между тем представитель талибов Забиулла Муджахид во вторник заявил, что США совсем скоро "пожалеют" о своем решении выйти из переговоров. "У нас были две возможности закончить оккупацию Афганистана. Первая - через джихад и борьбу, вторая - через разговоры и переговоры. Если президент США хочет закончить переговоры, мы выберем первую возможность", - подчеркнул он.

7 сентября Трамп отменил запланированные переговоры с представителями "Талибана" и президентом Афганистана Ашрафом Гани. По его словам, делегация "высокопоставленных талибов" должна была прибыть в Соединенные Штаты, чтобы провести "секретную встречу" в Кэмп-Дэвиде. "К сожалению, чтобы создать фальшивое преимущество на переговорах, они признались в нападении в Кабуле, унесшем жизнь одного из наших замечательных солдат, а также жизни еще 11 человек. Я немедленно отменил и встречу, и мирные переговоры", - заявил Трамп.

Переговоры с "Талибаном"

Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. Боевики требуют вывода американских войск и прекращения использования афганской территории в качестве перевалочной базы для миссий в других странах. В свою очередь Вашингтон готов вывести военных с пяти баз в Афганистане в обмен на предоставление гарантий безопасности со стороны "Талибана", разрыв его отношений с группировкой "Аль-Каида", а также вступление в переговоры о перемирии с официальным Кабулом.

НАТО завершила свою миссию в Афганистане в 2014 году, оставив в стране до 16000 солдат для тренировки и иной поддержки местных сил безопасности. Большая их часть - американские военные. 29 августа президент Дональд Трамп заявил, что США намерены сократить свой контингент в Афганистане почти вдвое - с 14000 до 8600 солдат и офицеров. Он добавил, что Вашингтон не собирается выводить всех своих военных даже в случае заключения с "Талибаном" соглашения о мире.

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