 Трамп объявил о разработке в США ″супер-пупер-ракеты″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.05.2020

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Мир

Трамп объявил о разработке в США "супер-пупер-ракеты"

По словам Дональда Трампа, США создают новейшую гиперзвуковую ракету. Это самая быстрая ракета в мире, почти в три раза быстрее российской и китайской, заверил американский президент.

Дональд Трамп на презентации флага космических сил США

Дональд Трамп на презентации флага космических сил США

Соединенные Штаты Америки разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая станет самой быстрой в мире и будет летать со скоростью, втрое превышающей скорость ракет других держав, таких как Россия и Китай. Об этом заявил в Вашингтоне в пятницу, 15 мая, президент страны Дональд Трамп на презентации флага  космических сил США. Снаряд, который, по словам Трампа, вскоре поступит на вооружение американской армии, он назвал "супер-пупер-ракетой" ("super dupermissile").

Он отметил, что Россия и Китай работают над ракетами, которые в пять или шесть раз быстрее существующих. "У нас же - в 17 раз быстрее, и этот проект только что получил зеленый свет… Это самая быстрая ракета в мире, почти втрое быстрее российской и китайской", - заверил американский президент.

Численность космических войск США - 16 тысяч человек

Конгресс США одобрил создание космических сил 17 декабря 2019 года. Они станут шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой. Их общая численность, по данным Пентагона, составит на начальном этапе 16 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, командующим станет генерал Джей Реймонд. В законопроекте указано, что одна из задач новых американских космических войск - защита от агрессии и проведение операций в космосе.

Российский "Авангард" - в 20 раз выше скорости звука?​​​​​​

В конце декабря 2019 года российские вооруженные силы приняли на вооружение новую гиперзвуковую ракету типа "Авангард", которая, по утверждениям Москвы, летает со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука. В силу этого обстоятельства, заявил президент России Владимир Путин, "Авангард" неуязвим для ПВО.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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Как Россия выпала из пятерки лидеров по расходам на вооружения. DW Новости

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