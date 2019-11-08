 Трамп обрушился с критикой на экс-посла США в Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.11.2019

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Мир

Трамп обрушился с критикой на экс-посла США в Украине

Мари Йованович дала показания перед спецкомитетом Палаты представителей по разведке. На фоне слушаний президент США обнародовал расшифровку своей апрельской беседы с Зеленским.

Мари Йованович

Мари Йованович

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 ноября, подверг крайне резкой критике бывшего американского посла в Украине Мари Йованович. Свой комментарий Трамп разместил в микроблоге Twitter в то время, когда Йованович давала показания в рамках процедуры импичмента перед специальным комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса.

"За что бы ни бралась Мари Йованович - все получалось из рук вон плохо", - считает Трамп. Американский лидер напомнил о начале ее работы в дипредставительстве США в Могадишо. "Что из этого получилось?" - задался риторическим вопросом Трамп.

В Сомали с 2006 года не утихает гражданская война между правительством и боевиками из "Союза исламских судов".

"Давайте перенесемся в Украину, где новый президент неодобрительно отозвался о ней (Йованович. - Ред.) уже во время моей второй телефонной беседы с ним", - продолжил глава Белого дома.

Речь шла о разговоре, состоявшемся между двумя лидерами 25 июля.

Трамп хвалил Зеленского, тот приглашал президента США приехать в Киев

На фоне продолжения публичных слушаний в Конгрессе США Трамп также опубликовал расшифровку своего 16-минутного звонка Владимиру Зеленскому с президентского борта Air Force One в апреле, вскоре после оглашения результатов президентских выборов в Украине.

Текст беседы существенно отличается от той выжимки из разговора, которую Белый дом обнародовал в апреле. В то время как в первоначальной версии говорилось, что Трамп выразил готовность помочь Украине "искоренить коррупцию". В стенограмме, представленной Трампом 15 ноября, коррупция не упоминается, уточняет AP.

Контекст

Президент Зеленский в сложной ситуации. Признает, что Трамп давил на него, - испортит отношения с хозяином Белого дома. Не признает - с Байденом, возможно, новым президентом США, пишет Сергей Руденко. (08.11.2019)

Эксперт фонда "Наука и политика" Штеффен Халлинг в интервью DW призвал не переоценивать влияния высказываний Зеленского в разговоре с Трампом на отношения между Украиной и ФРГ. (26.09.2019)

В ходе разговора президент США называет Зеленского"большим примером для многих". В свою очередь, украинский политик настаивает на визите Трапа в Киев и приглашает его на церемонию инаугурации.

Ранее, 13 ноября, показания в спецкомитете по разведке дали исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Сессия продолжалась около шести часов.

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