 Трамп обещает поддержку энергокомпаниям США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.04.2020

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Мир

Трамп обещает поддержку энергокомпаниям США

Резкое падение цен на нефть, вызванное рядом причин, может больно ударить по нефтедобывающей промышленности США и сделать добычу "черного золота" невыгодным.

Добыча нефти в Калифорнии

Добыча нефти в Калифорнии

Федеральное правительство США всеми возможными средствами поддержит американскую нефтяную и газовую индустрию, пострадавшую от падения цен на нефть. Если возникнет необходимость, то будут введены новые пошлины на импортную нефть, заявил президент США Дональд Трамп вечером в субботу, 4 апреля.

Сейчас в США на карту поставлены тысячи рабочих мест в одной из важнейших отраслей индустрии, указал Трамп. "Я большой поклонник нашего большого энергетического бизнеса", - заявил он, пообещав сделать "все, что нужно". 3 апреля Трамп провел в Белом доме встречу с руководителями крупных американских энергетических компаний. На ней он заявил, что поддержит их "на 1000 процентов".

Падение цен сделает добычу нефти в США невыгодным

В последнее время цена на нефть резко упала. Причинами падения стал, как конфликт по поводу объема нефтедобычи между Россией и Саудовской Аравией, так и снижение спроса на "черное золото" из-за пандемии коронавируса.

По данным Энергетической информационной администрации - независимого американского агентства, входящего в состав министерства энергетики, США с 2009 года по добыче газа уступают лишь России, апо нефтедобыче вышли на первое место. Топливная независимость имеет для страны стратегически важное значение.

Буму нефтегазового бизнеса США обязаны, прежде всего, практикуемой многими американскими компаниями добыче нефти методом фрекинга (гидроразрыва пласта). Однако этот метод относительно дорог и низкие цены на нефть делают его нерентабельным. Учитывая то, что большинство нефтедобывающих компаний США независимы от государства, в случае экономических потерь они могут сократить производство.

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  • Проект Power-to-Heat в Берлине.

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    Когда по дорогам мира будут бегать миллионы электромобилей с мощными аккумуляторными батареями, они превратятся в еще один крупный накопитель энергии из возобновляемых источников. Этому поспособствуют умные сети энергоснабжения (Smart grid): они будут стимулировать подзарядку по низким ценам в моменты избытка электричества. (На фото - заправка для электромобилей в Китае).

    Автор: Андрей Гурков


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