 Трамп обвинил Google в подтасовке результатов поиска | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.08.2018

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Мир

Трамп обвинил Google в подтасовке результатов поиска

Поисковик Google и ряд СМИ глушат голоса консерваторных медиа и фальсифицируют информацию, уверен президент США Дональд Трамп.

Поисковик Google

Поисковик Google

Президент США Дональд Трамп обвинил поисковую систему Google в подтасовке информации. В результатах поиска по запросу "Trump News" отображаются только сообщения СМИ, распространяющих фейковые новости, написал Трамп в своем микроблоге в Twitter во вторник, 28 августа.

Контекст

Предполагалось, что Дональд Трамп представит нового кандидата в министры труда, но пресс-конференция обернулась потоком ругани. Как это оценивают в ФРГ, читайте в обозрении DW. (17.02.2017)

"Протоколы сионских мудрецов", план "Подкова", отсутствие российских военных в Крыму - некоторые из выдуманных фактов не только вошли в историю, но и напрямую повлияли на нее. (12.01.2017)

Google и СМИ "сфальсифицировали информацию, для меня и других, таким образом, что почти все истории и новости плохие", убежден президент. По его мнению, приоритет в выдаче поиска отдается "фейковому" телеканалу CNN, в то время как "республиканским/консервативным и честным СМИ перекрывают кислород".

96 процентов результатов по запросу "Trump News" - из межрегиональных левых СМИ, пишет президент и задается вопросом: "Это незаконно?".

"Они контролируют, что мы можем, а что не можем видеть. Это очень опасная ситуация - она будет решаться", - предупредил президент.

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    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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