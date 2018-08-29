Трамп обвинил Китай в хакерской атаке на Клинтон

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в хакерской атаке на Хиллари Клинтон. "Только что сообщили: Китай взломал сервер личной электронной почти Хиллари Клинтон. Они уверены, что это была не Россия (шучу!)? Кроме того, какова вероятность того, Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции правы? На самом деле, это длинная история. Много конфиденциальной информации", - написал он в Twitter в ночь на среду, 29 августа.

В одном из следующих твитов он повторил обвинение в адрес Китая и заявил, что теперь должны последовать шаги со стороны ФБР и министерства юстиции США. Если ведомства не предпримут необходимых мер, то "их авторитет исчезнет навсегда", предупредил далее Трамп.

При этом американский президент не указал, какие доказательства причастности Китая к кибератаке на Хиллари Клинтон у него имеются.

МИД Китая высказался за защиту безопасности в Сети

Между тем представитель министерства иностранных дел в Пекине 29 августа заявила, что подобные обвинения высказываются не впервые. По ее словам, Китай решительно выступает за защиту безопасности в киберпространстве и принимает жесткие меры против хакерских атак. При этом представитель китайского ведомства напрямую не сослалась в своем заявлении на твиты Трампа и не назвала его имя.

Дональд Трамп еще в апреле 2017 года высказал предположение, что за кибератакой на компьютеры Демократической партии во время предвыборной кампании в 2016 году мог стоять Китай. При этом он также не предоставил никаких доказательств.

28 августа американское издание The Daily Caller со ссылкой на информированные источники сообщило о совершенном китайской компанией взломе сервера Клинтон в ее бытность госсекретарем США. Согласно этой информации, компания получила доступ ко всем находившимся на сервере электронным сообщениям. Атака являлась частью разведывательной операции, пишет далее издание.

Хиллари Клинтон былао соперницей Трампа на президентских выборах в 2016 году. Летом 2016 года сайт Национального комитета Демократической партии США подвергся масштабной атаке, после чего на портале Wikileaks были опубликованы почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон. По информации The New York Times, за атакой предположительно стоят хакеры из Fancy Bear, связанные с ГРУ.

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