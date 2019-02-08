Трамп не стал давать ответ Конгрессу по убийству Хашогги

Американские сенаторы усилили давление на Белый дом и представили проект закона, запрещающий поставки ряда вооружений Эр-Рияду.
Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу, 8 февраля, отказалась предоставить комитету Палаты представителей по иностранным делам отчет относительно того, несет ли саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд личную ответственность за убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги.
В соответствии с "законом Магнитского" у президента было 120 дней, начиная с октября, чтобы направить профильному комитету Конгресса США информацию о том, имели ли место со стороны Аль Сауда грубые нарушения международно признанных прав человека.
Трамп воспользовался правом по своему усмотрению реагировать на запросы комитетов Конгресса.
Сенаторы оказывают давление на Белый дом
Между тем 7 февраля сенатор от штата Нью-Джерси, демократ Роберт Менендес и представляющий Индиану республиканец Тодд Янг представили проект закона о подотчетности Саудовской Аравии и Йемена от 2019 года. Документ, разработка которого началась еще в 2018 году, запрещает продажу ряда вооружений Эр-Рияду, а также помощь США при дозаправке в полете самолетов ВВС, осуществляющих полеты под эгидой саудовской коалиции над территорией Йемена.
Эр-Рияд отрицает причастность наследного принца
Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашоггипропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.
19 октября Эр-Рияд признал убийство журналиста, однако отрицает причастность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана к преступлению. По версии Генпрокуратуры королевства, в саудовском консульстве произошла "драка", приведшая в итоге к смерти Хашогги. Останки до сих пор не найдены.
В ноябре Соединенные Штаты ввели санкции против 17 нынешних или бывших представителей властей Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста. В том же месяце Германия и Франция ввели визовые запреты в отношении 18 подданных королевства, подозреваемых в причастности к преступлению.
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