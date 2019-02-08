 Трамп не стал давать ответ Конгрессу по убийству Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.02.2019

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Мир

Трамп не стал давать ответ Конгрессу по убийству Хашогги

Американские сенаторы усилили давление на Белый дом и представили проект закона, запрещающий поставки ряда вооружений Эр-Рияду.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу, 8 февраля, отказалась предоставить комитету Палаты представителей по иностранным делам отчет относительно того, несет ли саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд личную ответственность за убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги.

Контекст

Парламент в Страсбурге призвал все страны ЕС выработать единую позицию по вопросу об эмбарго на поставки вооружений Эр-Рияду. Евродепутаты решительно осудили убийство журналиста Джамаля Хашогги. (25.10.2018)

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

В соответствии с "законом Магнитского" у президента было 120 дней, начиная с октября, чтобы направить профильному комитету Конгресса США информацию о том, имели ли место со стороны Аль Сауда грубые нарушения международно признанных прав человека.

Трамп воспользовался правом по своему усмотрению реагировать на запросы комитетов Конгресса.

Сенаторы оказывают давление на Белый дом

Между тем 7 февраля сенатор от штата Нью-Джерси, демократ Роберт Менендес и представляющий Индиану республиканец Тодд Янг представили проект закона о подотчетности Саудовской Аравии и Йемена от 2019 года. Документ, разработка которого началась еще в 2018 году, запрещает продажу ряда вооружений Эр-Рияду, а также помощь США при дозаправке в полете самолетов ВВС, осуществляющих полеты под эгидой саудовской коалиции над территорией Йемена.  

Эр-Рияд отрицает причастность наследного принца

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашоггипропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

19 октября Эр-Рияд признал убийство журналиста, однако отрицает причастность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана к преступлению. По версии Генпрокуратуры королевства, в саудовском консульстве произошла "драка", приведшая в итоге к смерти Хашогги. Останки до сих пор не найдены.

В ноябре Соединенные Штаты ввели санкции против 17 нынешних или бывших представителей властей Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста. В том же месяце Германия и Франция ввели визовые запреты в отношении 18 подданных королевства, подозреваемых в причастности к преступлению.

Смотритетакже:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Скандальное убийство журналиста Хашогги: как реагируют политика и бизнес - DW Новости

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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