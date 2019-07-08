Трамп не желает вести никаких дел с британским послом

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "больше не будут иметь дело" с послом Великобритании в Вашингтоне Кимом Дарроком. Об этом он написал в соцсети Twitter в понедельник, 8 июля. Трамп отметил, что он лично не знаком с послом, но тот не пользуется симпатией в США, и "о нем хорошо не думают" в этой стране.

"Хорошие новости для замечательного Соединенного Королевства - то, что у них скоро будет новый премьер-министр", - заявил Трамп, назвав политическую ситуацию с Brexit "беспорядком", в создании которого виновна Тереза Мэй.

Отношения между официальными лицами США и британским послом испортились после появления утечек из дипломатической переписки, которую Даррок вел с Лондоном. Посол, в частности, назвал Трампа "некомпетентным" и "неуверенным", а его правительство "непредсказуемым" и "неподкованным". Выдержки из переписки были напечатаны в газете Mail on Sunday.

Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что его ведомство занимается поисками источника утечек, которому грозят "серьезные последствия". В то же время в приведенных цитатах, по словам Ханта, речь идет о личном мнении посла, по мнению же главы МИД, правительство Трампа работает "очень эффективно".

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