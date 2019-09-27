 Трамп намерен резко ограничить приток беженцев в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.09.2019

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Мир

Трамп намерен резко ограничить приток беженцев в США

В 2020 финансовом году право на въезд получат лишь 18 тысяч новых мигрантов. В 2016 году, последнему году президентства Барака Обамы, в США смогли въехать 110 тысяч беженцев.

Президент США Дональд Трамп на месте строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп на месте строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен в 2020 году резко ограничить приток беженцев в страну. Об этом говорится в послании президента Конгрессу США, информацию о котором разместил Госдепартамент в четверг, 26 сентября. Согласно документу в 2020 финансовом году право на въезд получат лишь 18 тысяч новых мигрантов.

В 2019 году этот показатель был почти в два раза выше - 30 тысяч человек. А в 2016 году, последнему году президентства Барака Обамы, в США смогли въехать 110 тысяч мигрантов.

Контекст

Несмотря на различия в миграционном праве США и ЕС, в его основе лежит идея, что иммигранты должны обеспечивать себя сами. И это - повод для дискуссий, считает обозреватель FAZ. (14.08.2019)

DW о том, как повлияет на политических беженцев из РФ, ЛГБТ-мигрантов и выигравших в лотерею грин-карту закрытие московского представительства Службы гражданства и иммиграции США. (28.02.2019)

Ограничение миграции является одной из приоритетных задач администрации Трампа.  При этом, как отмечают в американском внешнеполитическом ведомстве, власти США считают, что решение различных конфликтов, которые, в первую очередь, приводят к возникновению большого числа перемещенных лиц, "позволяет помочь горозадо большему числу людей, нуждающихся в помощи, и сделать это гораздо быстрее, чем это можно было бы сделать путем их переселения или предоставления им убежища в Соединенных Штатах".

В Госдепартаменте не исключили увеличения числа допускаемых в страну беженцев в будущем, но указали, что это станет возможно лишь после того, как заметно снизиться нагрузка на иммиграционную систему США. На границе с Мексикой скопились десятки тысяч мигрантов из латиноамериканских стран, которые месяцами ожидают возможность попасть на территорию США, напоминает агентство EPD.

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    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:17

Миграционная политика Трампа и ее последствия

Контекст

Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

Десятки тысяч человек устроили акции протеста в крупнейших аэропортах США, выступая против ужесточения Дональдом Трампом миграционной политики. О том, как это было, фотогалерея DW. (30.01.2017)  

Ссылки в интернете

Сообщение Госдепартамента США по миграционной политике

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Протесты против запрета на въезд беженцев в США  

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