 Трамп намерен ограничить предоставление гражданства США по рождению | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.10.2018

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Мир

Трамп намерен ограничить предоставление гражданства США по рождению

Дональд Трамп собирается отменить для детей нелегалов право на получение гражданства США по рождению. Однако его планы противоречат конституции страны.

Президент США Дональд Трамп (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, отменяющий для детей нелегальных мигрантов право получить гражданство США по факту рождения на территории этой страны. Об этом Трамп заявил в интервью, опубликованном во вторник, 30 октября, на новостном портале Axios.

Право на гражданство США по рождению следует оставить только тем детям, чьи родители находятся в стране легально, считает глава Белого дома. "Мы единственная страна в мире, где ребенок сразу становится гражданином США, когда мать приезжает сюда и рожает, со всеми преимуществами. Это смешно. Это следует прекратить", - заявил президент.

Контекст

Дональд Трамп считает, что безопасности Америки угрожают нелегальные мигранты из Мексики (читай: наркоторговцы и преступники) и мусульмане (читай: террористы). Карикатурист Сергей Елкин о фобиях президента США. (31.01.2017)

Американские военные могут разместить десятки тысяч нелегальных мигрантов на бывших военных базах, сообщил журнал Time. (23.06.2018)

Между тем юристы напоминают, что планы президента противоречат 14-й поправке к конституции, которая наделяет правом гражданства всех детей, рожденных на территории США. Но довод, что указ президента не может изменить конституцию, Трампа не впечатлил. "Мне постоянно говорят, что для этого необходима новая поправка к конституции. Знаете, что? Это не тот случай", - подчеркнул президент, добавив, что его указ уже находится в процессе подготовки.

Палаточные городки на границе с Мексикой

Ранее в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что он планирует оборудовать палаточные городки на границе с Мексикой, чтобы отпугнуть мигрантов. США не станут выделять "сотни миллионов долларов" на постройку долговременных зданий, вместо этого установят "очень красивые" палатки, в которых просители убежища будут дожидаться решения о статусе беженца. По словам Трампа, подобные меры способствуют тому, что мигранты не смогут скрываться, а кроме того, меньше людей из Центральной Америки будут пытаться попасть в США.

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  • Впустите их! Нет запрету для мусульман, - гласит надпись на плакате одного из участников протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

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    "Впустите их! Нет запрету для мусульман", - гласит надпись на плакате одного из участников акции протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Комментируя свой миграционный указ, сам президент Трамп заявил, что "речь не о религии - речь о терроризме и обеспечении безопасности нашей страны".

  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Против Трампа и его администрации

    Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Надпись на плакате "Постройте забор вокруг Майка Пенса" обыгрывает фамилию американского вице-президента (a fence around Pence).

  • Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев.

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    Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев. За 2016 год США приняли почти 85 тысяч беженцев, подсчитали в вашингтонском исследовательском центре Pew Research Center, основываясь на данных Госдепартамента США.

  • Сооснователь Google Сергей Брин

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Cооснователь Google против указа Трампа

    Миграционный указ Трампа жестко раскритиковали не только рядовые американцы, но и звезды кино и шоу-бизнеса, политики и бизнесмены. На акции протеста в аэропорту Сан-Франциско был замечен сооснователь Google Сергей Брин, ребенком с родителями эмигрировавший в США из Советского Союза. "Я здесь, потому что я беженец", - процитировал в Twitter слова Брина журналист Forbes.

  • Основатель Facebook Марк Цукерберг

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Цукерберг "обеспокоен" указом Трампа

    Среди тех, кто подверг критике миграционную политику Трампа, оказался и основатель Facebook Марк Цукерберг. "Как многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом, - написал он на своей странице в соцсети. - Мы должны держать двери открытыми для беженцев. Ведь мы именно такие".

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привестсвует сирийских беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Канада примет беженцев, отвергнутых США

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что примет всех беженцев, которым в соответствии с новым указом Трампа было отказано во въезде в США. Свое несогласие с миграционной политикой американского президента выразили глава британского правительства Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

    Автор: Ирина Филатова


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Миграционная политика Трампа и ее последствия

Контекст

Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

Десятки тысяч человек устроили акции протеста в крупнейших аэропортах США, выступая против ужесточения Дональдом Трампом миграционной политики. О том, как это было, фотогалерея DW. (30.01.2017)  

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