 Трамп намерен ввести новые пошлины против Китая не позднее 6 сентября | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.08.2018

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Мир

Трамп намерен ввести новые пошлины против Китая не позднее 6 сентября

США могут обложить пошлинами китайские товары стоимостью 200 млрд долларов. При этом президент Трамп заявляет, что торговые противоречия между двумя странами могут быть устранены.

Денежные знаки США и КНР на фоне флагов двух стран

Президент США Дональд Трамп намерен уже на следующей неделе ввести новые 25-процентные штрафные пошлины на большой перечень товаров из Китая. Об этом в четверг, 30 августа, сообщило финансовое агентство Bloomberg. Предполагается, что общая стоимость товаров, которые будут облагаться пошлинами, составит 200 млрд долларов.

Контекст

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Белый дом пока не прокомментировал публикацию агентства. Официальное объявление о новых пошлинах ожидается не позднее 6 сентября, указывает агентство Reuters.

Трамп обвиняет Китай в нечестности

В настоящий момент американские пошлины уже распространяются на китайские товары стоимостью в 50 миллиардов евро. Китай ответил на это встречными мерами. В случае введения новых пошлин, половина американского импорта из Китая будет облагаться дополнительными сборами.

Трамп обвиняет Китай в нечестном ведении торговли, а также в краже интеллектуальной собственности. При этом американский президент заявляет, что разногласия по торговым вопросам между Вашингтоном и Пекином могут быть устранены. "Они (разногласия. - Ред.) будут своевременно улажены президентом Трампом и великим китайским председателем Си Цзиньпином", - написал Трамп в своем твиттере, обращаясь к себе в третьем лице.

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    Автор: Томас Кольман


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Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны. (06.07.2018)  

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