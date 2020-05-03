 Трамп наложил вето на резолюцию по применению силы в Иране | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.05.2020

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Мир

Трамп наложил вето на резолюцию по применению силы в Иране

Американский лидер счел предложенный конгрессменами документ "оскорбительным" для института президентства.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду, 6 мая, наложил вето на резолюцию американского Конгресса об ограничении его полномочий по задействованию вооруженных сил в отношении Ирана. Глава американской администрации назвал документ "оскорбительным" для института президентства.

Резолюция была представлена законодателями в Палате представителей, после того как командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

Трамп считает, что убийство Сулеймани  было санкционировано резолюцией 2002 года

"Вопреки тому, что написано в резолюции, Соединенные Штаты сейчас не применяют силу в отношении Ирана", - заявил американский лидер. "Мы живем во враждебном мире, полном растущих угроз, и Конституция США признает, что президент должен быть в состоянии предвидеть дальнейшие шаги наших соперников и принять быстрые и решительные действия в ответ на них. Именно это я и сделал! ", - уверен Трамп. Он также высказал мнение, что операция в Ираке была санкционирована резолюцией Конгресса США от 2002 года, разрешающей применение силы в этой стране.

Разрешение Конгресса США

Резолюцию, касающуюся Ирана, в марте поддержало большинство членов Палаты представителей. До этого в феврале ее одобрил Сенат Конгресса США, где большинство принадлежит республиканцам.

Резолюция обязывала президента до начала военных действий в отношении Ирана получить от Конгресса соответствующее разрешение. Если же боевые действия уже начаты, то администрация США в течение 30 дней должна прекратить их - до одобрения законодателей.

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    Автор: Наталья Позднякова


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