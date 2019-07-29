 Трамп меняет главу Национальной разведки США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.07.2019

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Мир

Трамп меняет главу Национальной разведки США

Нынешний глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс покинет свой пост 15 августа 2019 года. На этот пост Трамп выдвигает конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа.

Возможный преемник Дэна Коутса на посту директора Национальной разведки США Джон Рэтклифф

Возможный преемник Дэна Коутса на посту директора Национальной разведки США Джон Рэтклифф

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении назначить конгрессмена-республиканца из Техаса Джона Рэтклиффа директором Национальной разведки страны. Нынешний глава Нацразведки США Дэниэл Коутс покинет свой пост 15 августа 2019 года, заявил Трамп на своей странице в Twitter в ночь на понедельник, 29 июля.

По словам главы Белого дома, Рэтклифф, являвшийся ранее прокурором, "станет лидером и вдохновением для величия страны, которую любит".

Как отмечает информагентство dpa, Джон Рэтклифф считается сторонником политики Трампа. На прошлой неделе он запомнился тем, что допрашивал выступавшего в Конгрессе экс-спецпрокурора по России Роберта Мюллера "в исключительно агрессивной манере", указывает агентство.

Контекст

Доклад Мюллера вряд ли станет поворотным моментом в президентстве Трампа. Но его бизнес и роль главы государства будут и дальше волновать Конгресс и Минюст США, считает Александра фон Намен. (25.03.2019)

Главы ФБР и Нацразведки США согласны с выводами ЦРУ о роли России в президентских выборах и о намерении Москвы помочь Дональду Трампу одержать на них победу. (16.12.2016)

Расхождения во мнениях между Трампом и Коутсом

С другой стороны, оставляющий пост главы Национальной разведки Коутс в последнее время не раз расходился во мнениях с Трампов в ряде тем, касающихся вопросов безопасности. В частности, в январе 2019 года он заявил, что, по его мнению, Иран не ведет разработку ядерного оружия. Реагируя на это, Трамп обвинил службы разведки в плохой информированности.

Далее Коутс неоднократно заявлял, что убежден в том, что российские хакеры пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года в США, чтобы помочь Трампу и очернить его конкурента Хиллари Клинтон. Сам действующий президент США всегда скептически отзывался о такого рода обвинениях.

В полномочия директора Нацразведки США входит координирование работы различных секретных служб страны. Коутс занимал этот пост с марта 2017 года. В период с 2001 по 2005 годы он был послом США в Германии.

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    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


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