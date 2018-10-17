Трамп как защитник Саудовской Аравии в деле Хашогги

Жертвы во имя свободы печати

Азербайджан: Мехман Гусейнов

Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.