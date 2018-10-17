Трамп как защитник Саудовской Аравии в деле Хашогги

Причастен ли Эр-Рияд к исчезновению журналиста Хашогги? Дональд Трамп против подхода "виновен, пока не доказано обратное". Карикатурист Сергей Елкин о позиции президента США.
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