Трамп и Путин защищают итоги своей встречи в Хельсинки

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин высказались за продолжение диалога, начатого во время саммита в Хельсинки. Во время раздельных интервью вечером в понедельник, 16 июня, они оправдали итоги своей первой официальной встречи. "Наши отношения были хуже, чем когда-либо ранее. Четыре часа назад это изменилось", - заявил Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News, назвав встречу "хорошей".

Он также отметил, что в ходе саммита речь шла о ядерном оружии, военных конфликтах и их урегулировании, терроризме, экономике, Украине, Сирии и радикальном исламе. В интервью телеканалу Трамп в очередной раз опроверг какое-либо сотрудничество его избирательного штаба с Москвой на выборах в 2016 году.

Трамп "восхищен" предложением Путина

Одновременно он заявил, что "восхищен" предложением Путина направить России документы по расследованию предполагаемого российского вмешательства в выборы в США. Вместе с тем он считает "маловероятным", что спецпрокурор США Роберт Мюллер воспользуется этим предложением.

На своей странице в Twitter американский президент также ответил на резкую критику своего выступления, высказанную в Сенате, и подчеркнул, что не сомневается в работе американских разведслужб. "Я говорил сегодня и неоднократно ранее, что совершенно доверяю сотрудникам моих спецслужб", - написал он в Twitter. Однако, по его словам, две крупнейшие ядерные державы не могут заниматься только прошлым, они должны быть в состоянии уживаться друг с другом в настоящем, написал Трамп. При этом, по его словам, речь идет об улучшении перспектив на будущее.

Между тем Белый дом сообщил, что на 17 июля запланирована его встреча с членами Конгресса США. О дальнейших деталей не указывается.

"Расследование Мюллера - проявление внутриполитической борьбы"

В свою очередь Владимир Путин также после встречи с Трампом дал интервью телеканалу Fox News. Он заявил, что расследование в отношении РФ, которая якобы вмешалась в избирательную кампанию США в 2016 году, является проявлением "внутриполитических игр" в США и не должны отражаться на диалоге двух стран. "Не надо превращать отношения между Россией и Соединенными Штатами в заложников внутриполитической борьбы", - призвал он.

Одновременно Путин отметил, что его "ничуть не интересуют" американские обвинения в адрес 12 сотрудников ГРУ РФ во взломе компьютеров Демократической партии США. Российский президент в интервью американскому телеканалу вновь опроверг вмешательство властей РФ в американские выборы. "Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов", - утверждал он.

Демократы и республиканцы раскритиковали Трампа

Ранее влиятельные сенаторы - как демократы, так и республиканцы - обвинили Трампа в том, что он недостаточно четко заявил о вмешательстве РФ в выборы в США во время пресс-конференции в Хельсинки. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер назвал его выступление "постыдным". " По его словам, еще никогда в истории США президент не защищал противника таким образом, как это сделал Трамп по отношению к Путину. Один из лидеров демократов в Сенате Марк Уорнер отметил, что слова Трампа о РФ противоречат его президентским обязанностям защищать США от их противников. Полный позор для президента - встать на сторону Путина против его собственных разведчиков, написал он в Twitter.

Республиканец Джон Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, считает, что заявления президента на саммите по поводу российских кибератак стали глубочайшим провалом за всю историю американского президентства.

Пресс-конференция в Хельсинки

На пресс-конференции после саммита в Хельсинки Трамп заявил, что по вопросу о вмешательстве России в ход избирательной кампании 2016 года он верит как утвердительным заявлениям собственных спецслужб, так и отрицанию этого Владимиром Путиным. По его словам, истина находится где-то посередине.

В свою очередь Путин отметил, что переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере. По его мнению, трудности в двусторонних отношениях не имеют объективных причин, и, несмотря на разногласия, у России и США есть точки соприкосновения. Путин также предложил спецпрокурору США Роберту Мюллеру, расследующему предполагаемое российское вмешательство в американские выборы, направить РФ соответствующие материалы для проверки данных.

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