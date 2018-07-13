 Трамп и Мэй договорились вести диалог с Москвой ″с позиции силы″ | Новости из Германии о Европе | DW | 13.07.2018

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Европа

Трамп и Мэй договорились вести диалог с Москвой "с позиции силы"

После переговоров в Чекерсе Трамп и Мэй заверили журналистов в единстве курса в отношении РФ и в стремлении заключить двустороннее соглашение о свободной торговле.

Дональд Трамп и Тереза Мэй

Дональд Трамп и Тереза Мэй

США и Великобритания договорились вести диалог с Москвой "с позиции единства и силы". Об этом в пятницу, 13 июля, заявила глава британского кабмина Тереза Мэй по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом в загородной резиденции британских премьеров - Чекерс под Лондоном.

Трамп, в свою очередь, напомнил о том, что на саммите в Брюсселе 11-12 июля убедил партнеров по НАТО довести расходы на оборону до 2 процентов от объема ВВП: "Думаете, что Путин этому обрадуется? Я так не считаю".

Говоря об аннексии Россией Крыма, он вновь повторил свои упреки в адрес своего предшественника на посту главы американской администрации: "Это была катастрофа (президента США. - Ред.) Барака Обамы".

Контекст

Концепция "Брекзита" Терезы Мэй "убьет" сделку Великобритании и США, заявил Дональд Трамп. Он добавил, что соперник Мэй Борис Джонсон мог бы стать "отличным премьер-министром". (13.07.2018)

Кремль продолжит бой без правил с Западом. И дипломатический бойкот его не остановит, пишет в своем комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт. (27.03.2018)

27 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит Вашингтон, где проведет встречу с новым президентом США Дональдом Трампом. Этот визит имеет особое значение для обеих стран. (27.01.2017)

"Миллиарды долларов перетекают в карманы России"

Как и ранее в Брюсселе - Трамп выразил озабоченность строительством газопровода "Северный поток-2", который должен напрямую связать РФ и Германию. "Миллиарды и сотни миллиардов долларов перетекают из Германии в карманы России", - подчеркнул глава Белого дома, назвав трубопровод "ужасной вещью".

Соглашение о свободной торговле

В ходе общения с журналистами как Трамп, так и Мэй подчеркнули важность заключения соглашения о свободной торговле между Вашингтоном и Лондоном после выхода Великобритании из состава Евросоюза. При этом американский лидер несколько сгладил свою критику в адрес главы британского кабинета министров, которая проводит курс на "мягкий "Брекзит". "Что бы вы ни делали, меня все устраивает - только обеспечьте для нас возможности вести совместную торговлю", - подчеркнул он. В свою очередь, Мэй заверила Трампа, что Лондон будет стремиться к заключению "амбициозного соглашения".

Концепция "Брекзита", продвигаемая Мэй, в частности, предполагает создание Лондоном зоны свободной торговли с ЕС и общий с Брюсселем свод правил для этого. 

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

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    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

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    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

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    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Удивительный сосед Трамп - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 2

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Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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