Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему

Кто на самом деле выиграл выборы в США, или Как Трамп шокировал штаб Байдена. DW Новости (04.11.20)

Дональд Трамп поспешил объявить о победе и пригрозил отстоять ее в Верховном суде. Джо Байден также считает, что находится на пути к победе. Он призвал дождаться окончательного подсчета голосов.