Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему

Президент США Трамп и белорусский правитель Лукашенко утверждают, что победили на выборах главы государства в своих странах. Сергей Елкин - о существенном различии между ними.
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На следующий день после гибели Романа Бондаренко белорусы без остановки несли цвету ко двору, где он жил, выходили на акции солидарности и молились на панихиде в кафедральном соборе.
Бастующих белорусских рабочих увольняют с заводов и даже отправляют "на перевоспитание" в колхоз. О тех, кто все же решился присоединиться к стачке, и о том, чем им это грозит - у DW.