Трамп и Ким в Ханое ожидают начала саммита

Краткая встреча лидеров США и КНДР состоится вечером 27 февраля, после чего общение будет продолжено за деловым ужином.
Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во вторник, 26 февраля, прибыли в столицу Вьетнама, где в среду состоится саммит двух лидеров.
Глава американского государства прилетел в международный аэропорт Нойбай на борту президентского лайнера Air Force One. "Спасибо всем за отличный прием в Ханое", - написал глава Белого дома после приземления, обратив внимание на "огромные толпы" людей на улицах, а также на "любовь", которую демонстрировали местные жители.
Как сообщила журналистам на борту Air Force One пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, встреча Трампа и Кима состоится вечером 27 февраля. Запланирована краткая беседа, вслед за которой политики проследуют на ужин в сопровождении переводчиков и представителей двух делегаций. Переговоры продолжатся 28 февраля.
В первой половине дня в среду Дональд Трамп пообщается с высокопоставленными представителями страны - хозяйки саммита.
В Ханой Кима доставил автокортеж
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам 26 февраля, по железной дороге после трехдневного путешествия из КНДР. Его бронированный поезд остановился на станции Донгданг в провинции Лангшон на севере страны.
Там его встретил специальный караул. В Ханой главу КНДР доставил автокортеж. В поездке Кима сопровождает его младшая сестра - Ким Е Чжон. Она является заместителем начальника отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи и выполняет функции близкого советника Кима.
По итогам предыдущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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