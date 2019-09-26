 Трамп ищет анонимного информатора по скандалу с Зеленским | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.09.2019

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Мир

Трамп ищет анонимного информатора по скандалу с Зеленским

Президент США заявил, что информатор никогда не "видел" стенограммы его телефонного разговора с президентом Зеленским. Он просто "что-то слышал" и "действовал почти как шпион", уверен Трамп.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп хочет найти и наказать анонимного информатора, сделавшего достоянием гласности содержание разговора между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Los Angeles Times, опубликовавшая в четверг, 26 сентября, аудиофайл с высказываниями Трампа на частной встрече с американскими дипломатами.

Контекст

Эксперт фонда "Наука и политика" Штеффен Халлинг в интервью DW призвал не переоценивать влияния высказываний Зеленского в разговоре с Трампом на отношения между Украиной и ФРГ. (26.09.2019)

Стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским ставит в неудобное положение их обоих: для президента США она может обернуться процедурой импичмента, а украинский лидер "опозорился", пишут немецкие СМИ. (26.09.2019)

В телефонном разговоре 25 июля Трамп побуждал президента Украины к расследованию против его вероятного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена. DW о важнейших темах разговора двух президентов. (25.09.2019)

Президент заявил, что информатор никогда не "видел" стенограммы его телефонного разговора с президентом Зеленским.  Он просто "что-то слышал" и "действовал почти как шпион", уверен Трамп. Президент США добавил, что ему также интересно, кто реально предоставил информатору доступ к содержанию беседы с главой Украины. Этот человек тоже "почти шпион", считает Трамп.

"Вы знаете, что мы делали раньше, когда были еще умными, не так ли? Шпионы и предатели, мы обходились с ним несколько иначе, чем сегодня", - заявил Трамп, вызвав смех в аудитории. Как напоминает агентство AFP, ранее в США шпионы приговоривались к смертной казни или длительным срокам тюремного заключения.

Стенограмма разговора Трампа с Зеленским

25 сентября Белый дом на фоне разрастающегося скандала обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским. Из нее можно сделать вывод, что американский лидер оказывал давление на своего украинского коллегу, призывая его провести расследование в отношении кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына Хантера из-за бизнеса последнего в Украине. В то же время стенограмма  не подтвердила подозрений в том, что Трамп увязал проведение такого расследования с предоставлением Украине помощи в размере 400 млн долларов.

Конгрессмены-демократы намерены начать расследование в отношении Трампа, которое может привести к импичменту президента США.

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    Автор: Илья Коваль


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