 Трамп заявил, что США не хотят смены режима в Иране | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.01.2020

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Мир

Трамп заявил, что США не хотят смены режима в Иране

Комментируя свой приказ уничтожить иранского генерала Касема Сулеймани, президент США Дональд Трамп назвал командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" "террористом номер один".

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране и не хотят начала новой войны, однако "готовы предпринять любые необходимые действия" в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, 3 января, спустя несколько часов после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

Контекст

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Сможет ли Иран увеличить свое международное влияние после выхода из-под санкций? И как это скажется на интересах Москвы? Комментарий политолога Ивана Преображенского специально для DW. (19.10.2015)

"Прошлой ночью мы действовали с целью прекратить войну", - заявил Трамп в пятницу, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. - "Мы не действовали с целью начать войну". При этом американский лидер назвал генерала Сулеймани, командовавшего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), "террористом номер один" и подчеркнул, что, по данным Вашингтона, тот планировал "ужасные нападения на американских военных и дипломатов, которые должны были состояться в ближайшее время". "Мы застали его врасплох и ликвидировали", - заявил Трамп. "То, что США сделали прошлой ночью, следовало сделать уже давно", - добавил он.

Убийство иранского генерала Сулеймани по приказу Трампа

По словам Трампа, Вашингтон не стремится к смене режима в Иране, однако считает, что "агрессия режима в регионе, включая использование поддерживаемых им сил по дестабилизации соседних стран, должна закончиться и закончиться сейчас".

Генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вскоре после поступления информации о смерти Сулеймани руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи назначил ему преемника. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи спецподразделения "останутся неизменными".

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    Автор: Наталья Позднякова


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