 Трамп заявил, что потерял ″огромные деньги″ за время своего президентства | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.02.2019

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Мир

Трамп заявил, что потерял "огромные деньги" за время своего президентства

В интервью The New York Times Трамп прокомментировал финансовый аспект своей должности. Он утверждает, что это его "крупнейшая потеря за все времена". Трамп также подтвердил, что намерен баллотироваться на второй срок.

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о больших финансовых потерях за то время, пока он выполняет обязанности президента. "Это не работа ради денег. Это одна из крупнейших потерь за все времена. Вы знаете, к счастью, мне не нужны деньги", - заявил он в интервью изданию The New York Times, которое было опубликовано в четверг, 31 января. "Это невероятные цифры", - добавил он, говоря о своих потерях. 

Контекст

В минувшем году доходы Дональда Трампа превысили 340 млн долларов. При этом в декларации ничего не говорится об акциях, ценных бумагах, налоговых отчислениях и расходах на благотворительность. (17.06.2017)

В первую половину срока президент негативно повлиял на внутреннюю и внешнюю политику США, считают американские политологи. Трамп отличается от всех предшественников в Белом доме. (19.01.2019)

В то же время Трамп подчеркнул, что "любит свою работу" и опроверг слухи о том, что он по каким-то причинам не выдвинет свою кандидатуру на второй срок.

В интервью Трамп также вновь повторил свое утверждение о том, что не вкладывал средства в реализацию проекта строительства "Башни Трампа" (Trump Tower) в Москве. Кроме того, президент США заявил, что никогда не обсуждал со своим бывшим многолетним советником Роджером Стоуном Wikileaks украденные электронные письма, связанные с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Стоун был задержан 25 января. Согласно заявлению, размещенному на сайте министерства юстиции США, он мог быть прямо или косвенно причастен к публикации на портале Wikileaks почти 20 тысяч электронных писем, полученных после взлома сайта Национального комитета Демократической партии США летом 2016 года.

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    Широко распахнутый рот Трампа, с помощью которого можно открывать бутылки. Этот функциональный сувенир символизирует неуемную потребность президента США высказывать свою точку зрения по любому вопросу - в том числе и в весьма грубой форме.

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    Бум на сувениры с Трампом

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  • Сувенир с изображением Трампа

    Бум на сувениры с Трампом

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  • Значки с изображением Трампа

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    "Все в полном порядке!"

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    Автор: Александра Елкина


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Скандальная публикация налоговой декларации Трампа

Контекст

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Сувениры с изображением Дональда Трампа в последнее время пользуются небывалым спросом. Самые популярные из них - в фотогалерее DW. (22.01.2019)  

Ссылки в интернете

Интервью Трампа The New York Times

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандальная публикация налоговой декларации Трампа  

Новое доказательство связи штаба Трампа с Россией  

Скандал вокруг возможных связей Трампа с Кремлем разрастается  

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