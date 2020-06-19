 Трамп заявил о скупке США 90% запасов антивирусного лекарства | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Трамп заявил о скупке США 90% запасов антивирусного лекарства

Ремдесивир на сегодняшний день является одним из самых перспективных из уже существующих медицинских препаратов для лечения заболеваний, вызываемых коронавирусом SARS-CoV-2.

Ампулы ремдесивира

Власти США скупили почти весь мировой запас препарата ремдесивир, который используется для лечения легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил на брифинге в пятницу, 24 июля.

"Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата ремдесивир, который обладает замечательным действием", - указал он.

В начале июля о том, что власти Соединенных Штатов скупили практически все запасы ремдесивира, сообщила британская газета The Guardian. По данным издания, администрация Трампа купила более 500 тыс. доз у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences. Это составляет все запасы компании на июль и 90% от того, что компания произведет в августе и сентябре. 

Европейцы надеются на поставки ремдесивира

Ремдесивир был изначально разработан Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола, а позднее показал эффективность в борьбе с коронавирусами - возбудителями заболеваний SARS и MERS. В середине апреля канадские исследователи сообщили, что ремдесивир блокирует размножение коронавируса. В мае США выдали экстренное разрешение на использование препарата для лечения зараженных коронавирусом.

"Хотя сведения о безопасности и эффективности использования ремдесивира при лечении госпитализированных с коронавирусом ограничены, исследуемый препарат показал во время клинических испытаний ускорение сроков выздоровления некоторых пациентов", - указывалось в пресс-релизе медицинского регулятора Минздрава США FDA.

Аналогичное решение приняли власти ряда стран, в том числе Японии, Южной Кореи, Индии, Великобритании и Израиля.

Европейское агентство по лекарственным средствам в конце июня рекомендовало разрешить продажу ремдесивира в странах ЕС. Компания Gilead взяла на себя обязательства поставить препарат в Европу "в разумных объемах", заявили в министерстве здравоохранения Германии, выразив надежду, что производитель выполнит договоренности.

Смотрите также:

  • Легендарный Cirque du Soleil

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Цирк остался, артисты уехали

    Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Знаменитый цирк объявил о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

  • Авиакосмический концерн Airbus

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Под крылом, но без защиты

    О массовых сокращениях предупредил и европейский авиакосмический концерн Airbus. Он намерен сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса в результате пандемии коронавируса. Работу может потерять каждый шестой сотрудник секции транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии должны быть сокращены 5100 рабочих мест.

  • Крупнейший авиаперевозчик в Германии - концерн Lufthansa

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Вопрос повис в воздухе

    Крупнейший авиаперевозчик в Германии Lufthansa попал в турбулентную зону из-за коронавируса. Авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в котором числился 32 года. Компания получит девять млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту, но под угрозой - 26 тысяч рабочих мест. "В случае аварийной ситуации мы спасаем вас, а кто спасет нас?" - спрашивает стюардесса.

  • Самолет Air France

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Под одним небом

    Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 тысяч сотрудников из 42 тысяч. Его французский конкурент Air France в связи с пандемией сокращает более 7500 сотрудников. Британский авиаперевозчик Easy Jet исходит из долгосрочного падения спроса. Концерн планирует сократить численность сотрудников на 30 процентов: работу могут потерять до 4500 человек.

  • Автомобильная отрасль

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тише едешь, дальше будешь

    И хотя автоконцерны пока не озвучивали страшных сценариев, мировой рынок сбыта автомобилей может сократиться на 18 процентов в 2020 году. Немецкий эксперт по автомобильной отрасли Фердинанд Дуденхеффер уже сделал свой неутешительный прогноз: под угрозой - примерно 100 тысяч рабочих мест в Германии. Автомобильная отрасль является здесь работодателем для 800 тысяч человек.

  • Немецкий концерн MTU Aero Engines AG

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тяжелое оборудование

    Немецкий концерн MTU Aero Engines AG планирует сократить численность сотрудников на 15 процентов. На производителя авиационных двигателей из Мюнхена работают 10 тысяч человек по всему миру. Под угрозой сокращений оказались до 1500 мест. В 2019 году MTU Aero Engines AG вошел в топ-лигу биржевого индекса DAX.

  • Протесты в Ганновере сотрудников концерна Galeria Karstadt Kaufhof

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Мода отменяется?

    Сидение дома, запрет на массовые мероприятия отбили у многих охоту обзаводиться обновками. Спад потребительской активности ощутила торговля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет одежда. Более 5000 сотрудников из 28 000 могут потерять работу. На фото - протесты в Ганновере.

  • Туристический концерн TUI

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Все отдыхают

    Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных издержек на 30 процентов.

    Автор: Марина Борисова


Смотреть видео 02:33

Майами - новый эпицентр пандемии коронавируса в США

Аудио- и видеофайлы по теме

Правда о коронавирусе: оправдал ли себя особый путь Швеции? Глава МИД Анн Линде в Conflict Zone  

Как попасть на лечение в Германию, несмотря на пандемию  

Также по теме

Dexamethasone Medikament gegen Coronavirus

Лекарство от COVID-19: станет ли дексаметазон панацеей от коронавируса? 19.06.2020

Прорывом в лечении COVID-19 назвала ВОЗ результаты исследования британских врачей с дексаметазоном. Препарат на треть снижает летальность среди пациентов на ИВЛ. Но окончательный вывод делать еще рано.

Spritze mit Impfstoff

Вакцина от коронавируса уже есть? Что нужно знать о ней 05.07.2020

Разработать вакцину против коронавируса пытаются более 150 команд ученых по всему миру. Почему этот процесс занимает столько времени и когда будет получен долгожданный результат?

Russland Moskau | Coronavirus | Lomonosow-Klinik

Хроника пандемии: в России от COVID-19 скончались более 11 тысяч человек 10.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились около 12,3 млн человек, почти 555 тысяч скончались. Выздоровели более 7,1 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 10 июля.

Реклама

Самые читаемые

Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии в ответ на обстрел  

Как правильно вести себя во время грозы. Советы немецких экспертов  

Тест на COVID-19 прямо в аэропорту. В Германии опасаются второй волны?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно