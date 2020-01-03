 Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 иранским объектам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.01.2020

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Мир

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 иранским объектам

Президент США заявил о готовности ответить на потенциальную атаку Ирана из-за убийства генерала Сулеймани ударом по 52 целям, представляющих ценность для исламской республики.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

В случае атаки со стороны Тегерана на американцев или американские объекты после убийства иранского генерала Касима Сулеймани Соединенные Штаты Америки будут готовы нанести удар по 52 целям в Иране. Об этом в субботу, 4 января, написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter. Он заявил, что в течение многих лет Иран был лишь источником проблем.

Контекст

Эскалация конфликта между США и Ираном, вызванная убийством иранского генерала в Багдаде, может охватить весь регион. Однако в первую очередь она затронет Ирак. (03.01.2020)

В результате взрыва нескольких ракет вблизи аэропорта Багдада погибли как минимум восемь человек, среди них - командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции "эль-Кудс" Касем Сулеймани. (03.01.2020)

"Удары по этим мишеням и самому Ирану будут очень мощными и нанесены будут очень быстро. США больше не хотят угроз!" – написал американский президент. По его словам, некоторые из возможных мишеней являются значимыми для Ирана и его культуры объектами, а их количество равно числу американских заложников, захваченных Тегераном много лет назад.

Речь идет о событиях 4 ноября 1979 года в посольстве США в Тегеране. Тогда группа иранских студентов ворвалась в здание дипломатической миссии и взяла в заложники ее сотрудников. Молодые люди требовали от Вашингтона выдать беглого шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Тогда почти два года удерживали в неволе 52 человека. 

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.

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    Автор: Наталья Позднякова


 

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