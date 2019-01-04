 Трамп грозит демократам многолетним ″шатдауном″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.01.2019

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Мир

Трамп грозит демократам многолетним "шатдауном"

Вызванный спорами о бюджете "шатдаун" может растянуться на годы, приводит слова президента США сенатор Чак Шумер. Трамп не исключил введение чрезвычайного положения для финансирования постройки стены на границе.

Дональд Трамп выступает перед журналистами в Белом доме

Президент США Дональд Трамп готов к тому, что вызванная бюджетным кризисом частичная приостановка работы ряда федеральных учреждений ("шатдаун") может продолжаться "очень долго". По словам сенатора-демократа Чака Шумера, глава государства на встрече с лидерами демократов в Белом доме в пятницу, 4 января, говорил о "месяцах или даже годах" сохранения подобной ситуации.

В то же время Трамп назвал очередной раунд переговоров о решении бюджетного кризиса "очень продуктивным". В свою очередь, спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси заявила о "временами полемическом" характере встречи. Стороны согласны продолжить переговоры, подчеркнула Пелоси. Новая встреча представителей Белого дома и Конгресса пройдет утром в субботу, 5 января, сообщили в администрации президента.

Накануне Палата представителей одобрила законопроекты о финансировании ряда федеральных учреждений, которые приостановили работу из-за споров Трампа и Конгресса о бюджете. В частности, конгрессмены выступили за финансирование деятельности министерства внутренней безопасности до 8 февраля 2019 года. За это время Конгресс намерен найти компромисс по вопросу защиты южной границы Соединенных Штатов от нелегальной миграции. Теперь законопроектам необходимо получить одобрение Сената, более половины мест в котором занимают республиканцы.

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Трамп не исключил введение чрезвычайного положения

21 декабря Конгресс США 115-го созыва не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с главой государства. Трамп требует выделить 5,6 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд.

Президент не исключил введение в стране чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. "Да, я рассматривал (такую возможность. - Ред.). И я могу сделать это, если захочу", - заявил журналистам глава государства.

22 декабря работа ряда федеральных учреждений в Соединенных Штатах была временно прекращена из-за отсутствия финансирования. До решения этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.

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    Президент США может дать распоряжение членам правительства, предписывающее, как им выполнять обязанности. Оно называется "исполнительным указом" и имеет силу закона. Одобрения законодателей не требуется. И все же президент не всевластен. Суды могут отменить его распоряжения, Конгресс может принять закон, аннулирующий исполнительный указ. Но.. новый президент может отменить уже их, и так далее.

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    Автор: Ута Штайнвер, Михаил Бушуев


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