Трамп в Японии заявил о доверии к Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну, несмотря на продолжение Северной Кореей ракетных испытаний. Запуск Пхеньяном "нескольких малых снарядов" встревожил "некоторых, но не меня", написал Трамп в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 26 мая. Глава Белого дома выразил уверенность, что северокорейский лидер "сдержит свое обещание" по отказу от ядерной программы.

В начале мая Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи сообщил о серии ракетных пусков, проведенных КНДР. В свою очередь, Пхеньян заявил о проведении военных учений под руководством Ким Чен Ына.

Переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ

Ядерные испытания в Северной Корее и общая ситуация на Корейском полуострове стали одной из основных тем переговоров Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Президент США прибыл в Японию с государственным визитом днем ранее.

Трамп ожидает прорыва в торговых переговорах с Японией после выборов в Палату советников (верхняя палата японского парламента), которые состоятся в июле. Он особо выделил "огромный прогресс", в частности, в вопросах сельского хозяйства.

Помимо переговоров с японским премьером президент США сыграл с ним несколько партий в гольф. Вечером в воскресенье оба лидера посетили финал турнира по сумо на кубок императора Японии.

Аудиенция у императора Нарухито

27 мая, как ожидается, Трамп удостоится аудиенции у японского императора Нарухито. Президент США станет первым иностранным лидером, которого примет новый император, вступивший на Хризантемовый трон 1 мая после отречения от престола своего отца, императора Акихито. В конце июня президент США снова отправится в Японию для участия в саммите стран "большой двадцатки" в Осаке.

Встречи Трампа и Ким Чен Ына

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

Вторая встреча Трампа и Кима в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы КНДР. Однако в апреле обе стороны по отдельности заявили о возможности третьего саммита.

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