Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось?

Политика Трампа в карикатурах

Как Трамп Путину отмену санкций посулил

Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.