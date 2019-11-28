 Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.11.2019

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Россия

Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось?

Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.

Карикатура - Владимир Путин с голым торсом смотрит на фотомонтаж Дональда Трампа в виде Рокки и возмущается: Это же мой стиль брутального мачо!.

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    Автор: Илья Коваль


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