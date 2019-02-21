 Трамп выдвинул посла США в Канаде на должность постпреда при ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.02.2019

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Мир

Трамп выдвинул посла США в Канаде на должность постпреда при ООН

Президент США отметил выдающуюся работу Келли Найт Крафт на дипломатическом посту. Ранее от выдвижения в постпреды США при ООН отказалась официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Действующий посол США в Канаде Келли Найт Крафт

Действующий посол США в Канаде Келли Найт Крафт

Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт. "Я не сомневаюсь в том, что под ее руководством наша страна будет представлена на высочайшем уровне", - написал глава государства в своем микроблоге Twitter в пятницу, 22 февраля.

Келли Крафт является действующим послом США в Канаде. По словам Трампа, она "проделала выдающуюся работу", представляя Соединенные Штаты.

Контекст

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В октябре 2018 года об уходе с позиции постпреда США при ООН объявила Никки Хейли, занимавшая этот пост с конца января 2017 года. Спустя месяц после промежуточных выборов в Конгресс, 7 декабря, Трамп выдвинул преемницей Хейли главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Ее кандидатуру должен был утвердить Сенат, однако формальное выдвижение кандидата так и не было оформлено.

16 февраля Науэрт заявила, что больше не претендует на этот пост. "В лучших интересах своей семьи я больше не предоставляю свое имя для рассмотрения", - сказано в заявлении на сайте ведомства.

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