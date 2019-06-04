 Трамп встретится с Си Цзиньпином на саммите G20 в июне | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.06.2019

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Мир

Трамп встретится с Си Цзиньпином на саммите G20 в июне

Президент США сообщил, что "отлично" поговорил по телефону с председателем КНР. Ожидается, что темой их встречи на полях саммита G20 в Осаке станет торговый конфликт.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в Пекине, ноябрь 2017 года

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в Пекине, ноябрь 2017 года

Президент США Дональд Трамп встретится c председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита "большой двадцатки", который пройдет в японской Осаке 28-29 июня. Об этом Трамп написал в своем микроблоге Twitter во вторник, 18 июня. По его словам, представители обеих стран начнут переговоры еще до саммита G20. Трамп также сообщил, что провел с китайским лидером беседу по телефону, которая прошла "отлично".

Контекст

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Ожидается, что темой встречи Трампа и Си Цзиньпина станет торговый конфликт между США и Китаем. Ранее Вашингтон обложил дополнительными пошлинами в общей сложности половину всех китайских товаров, и теперь Трамп угрожает распространить эти меры на оставшуюся часть импорта из КНР, указывает информагентство dpa. В свою очередь Китай также ввел пошлины на определенные наименования американской продукции.

Кроме того, США внесли китайскую компанию Huawei в черный список, обвинив ее в промышленном шпионаже. В результате целый ряд производителей компьютерных чипов и интернет-концерн Google ограничили или полностью прекратили сотрудничество с Huawei. Пекин объявил о намерении обнародовать список "ненадежных" иностранных компаний и лиц, которые наносят ущерб интересам китайских предприятий и пригрозил ограничить поставки в США редкоземельных металлов, необходимых для производства компьютеров, смартфонов, электротехники и автомобилей.

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    Автор: Ольга Мищенко


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