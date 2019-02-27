 Трамп встретился с Кимом и предрек успех саммиту в Ханое | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.02.2019

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Мир

Трамп встретился с Кимом и предрек успех саммиту в Ханое

Лидеры КНДР и США кратко пообщались с прессой в отеле Metropole в Ханое и удалились для дальнейшей беседы и делового ужина.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в Ханое 27 февраля 2019 года

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в Ханое

Президент США Дональд Трамп в среду, 27 февраля, встретился в Ханое в отеле Metropole с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. После непродолжительного общения с прессой лидеры двух стран удалились для 20-минутной беседы с глазу на глаз. Вечером по местному времени у них запланирован деловой ужин в расширенном формате в присутствии советников и членов делегаций. Основные переговоры и пресс-конференция после них запланированы на 28 февраля.

Трамп:У КНДР - невероятный экономический потенциал

Контекст

Ким Чен Ын посетил успешные испытания нового высокотехнологичного тактического оружия, передает государственное информагентство КНДР. О каком именно оружии идет речь, не уточняется. (16.11.2018)

Северная Корея согласилась пойти на существенные уступки в процессе денуклеаризации и сближения с Сеулом. Тем не менее эксперты сомневаются, что Ким Чен Ын выполнит свои обещания. (19.09.2018)

"Для меня это честь - быть вместе с председателем Кимом. Честь - вместе быть во Вьетнаме, где для нас, в буквальном смысле этого слова, раскатали красную ковровую дорожку", - заявил Трамп во время совместного выхода к прессе. Он обратил внимание на "невероятный экономический потенциал - неимоверный, неограниченный", который, по его мнению, есть у Северной Кореи.

Глава Белого дома напомнил о первом саммите с главой КНДР, состоявшемся восемь месяцев назад в Сингапуре: "Надеюсь, этот будет таким же или еще более великим по сравнению с первым".

Перед встречей Трамп написал в Twitter: "Ким Чен Ын и я очень постараемся достичь результатов по денуклеаризации, а затем превратить Северную Корею в великую экономическую державу. Полагаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезны в этом".

Северная Корея ориентирована на реальный результат

Ким Чен Ын в свою очередь рассчитывает, что дискуссия окажется предметной: "Наши страны совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы. Уверен, что саммит принесет реальный результат".

По итогам предыдущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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