 Трамп вновь пригрозил выслать в Германию боевиков ИГ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.08.2019

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Мир

Трамп вновь пригрозил выслать в Германию боевиков ИГ

Президент США продолжает оказывать давление на Берлин и Париж, чтобы те приняли у себя захваченных курдами в Сирии джихадистов.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду, 21 августа, в очередной раз пригрозил отправить в Германию и Францию боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ), являющихся выходцами из Европы и задержанных в ходе операции в Сирии. 

"Мы захватили тысячи боевиков ИГ, Европа должна их принять", - уверен американский лидер. При этом глава государства имел в виду боевиков, захваченных представителями "Демократических сил Сирии" (SDF) - альянса курдских отрядов народной самообороны и арабских оппозиционных групп. США оказывают SDF поддержку при ведении боевых действий в Сирии.

США не планируют держать боевиков на базе Гуантанамо

Контекст

Джихадистский халифат уничтожен, однако многие террористы остались живы - и при первой возможности готовы возродить "Исламское государство". DW беседовала с экспертами. (02.04.2019)

Парижские террористы прониклись радикальными идеями в тюрьме. В местах заключения в Германии тоже немало радикально настроенных исламистов. Необходима профилактическая работа, но наладить ее нелегко. (20.01.2015)

Трамп в феврале уже обращался к властям Великобритании, Франции, Германии с требованием разместить у себя свыше 800 джихадистов и отдать их под суд.

При этом Дональд Трамп подчеркивал, что Вашингтон не планирует "в течение предстоящих 50 лет" держать их в заключении в тюрьме на базе ВМС США в заливе Гуантанамо и "платить за это". "Если Европа их не примет, у меня не будет другого выбора, кроме как выпустить их на свободу в тех странах, откуда они прибыли", - заявил американский лидер, в деталях, однако, не объяснив, каким образом планирует доставлять боевиков в ФРГ и во Францию.

Подпольная сеть ИГ

Федеральное правительство Германии до сих пор отказывалось принимать всех германских сторонников ИГ и их детей, идя на уступки лишь в ряде случаев. Говоря об основаниях для подобного решения, власти называли не только причины, связанные с безопасностью, но также ссылались на то, что не имеют соглашений о выдаче с "федеративным регионом курдов" на севере Сирии, который Берлин не считает признанным государственным формированием.

Ранее занимавшая на тот момент пост министра обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) высказывала опасения, что разгром джихадистской группировки "Исламское государство"  может привести к появлению глобальной подпольной террористической сети ИГ. "Нам известно, что "халифат" в Сирии и Ираке физически разгромлен. Но следует констатировать, что в настоящее время ИГ меняет свое лицо, глубже уходит в подполье и там формирует сети с участием других террористических группировок", - говорила она.

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    Автор: Илья Коваль


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