Трамп бросил курдов на произвол Эрдогана

Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке.
Турецкая операция в Сирии позволит Эрдогану нейтрализовать ряд опасностей для режима. Однако, вероятнее всего, она не достигнет всех планируемых целей, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнер Херман. (14.10.2019)
Турция начала военную операцию на севере Сирии. Там находятся лагеря, охраняемые курдами, где содержатся сторонники ИГ, которые могут воспользоваться ситуацией. В чем опасность для Европы? (10.10.2019)
Наступление Турции в районе Африна вызвало критику Запада. DW объясняет, что стоит за действиями президента Эрдогана, почему недовольны США и какую роль в проведении операции сыграла Россия. (22.01.2018)