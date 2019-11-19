 Трампу понравился доклад республиканцев в его защиту | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.12.2019

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Мир

Трампу понравился доклад республиканцев в его защиту

Республиканцы подготовили доклад, опровергающий все доводы демократов в Палате представителей, готовящих процедуру импичмента президента США Трампа.

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп с одобрением отозвался о подготовленном республиканцами 123-страничном докладе, отвергающем основные пункты обвинений демократов в рамках расследования дела об импичменте. "Только что приземлился в Великобритании для участия в саммите НАТО. До приземления прочитал доклад республиканцев о сфабрикованном импичменте. Отличная работа!" - написал Трамп в ночь на вторник, 3 декабря, в Twitter, указав на возможность обращения в Верховный суд.

Республиканцы отвергли все пункты обвинений демократов

Ранее американские СМИ сообщили о подготовленном республиканцами докладе, защищающим действия Трампа в отношениях с властями Украины и опровергающем его злоупотребление служебным положением. Готовящие импичмент демократы движимы "навязчивой идеей" объявить недействительными результаты президентских выборов в США в 2016 году, считают республиканцы. При этом речь идет о "срежиссированной кампании, направленной на то, чтобы перевернуть вверх дном нашу политическую систему", утверждают авторы документа.

По их мнению, сомнения главы Белого дома в возможности предоставления военной помощи Киеву были обоснованными в связи с "повсеместной коррупцией" в Украине. В докладе также отвергаются обвинения демократов в адрес Трампа о стремлении извлечь выгоду из расследования против своего политического соперника Джо Байдена и его семьи. У Трампа действительно имеются опасения в отношении Байдена, его сына Хантера и компании Burisma, однако он не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться от Киева начала расследования, отмечается в документе.

Кроме того, республиканцы отрицают попытки помешать выступлениям со свидетельскими показаниями в рамках подготовки процедуры импичмента в Палате представителей. По мнению авторов доклада, подготовленные демократами доказательства вины Трампа не подтверждают ни одно из их утверждений. К тому же, ни один из свидетелей не представил факты, указывающие на совершение президентом США преступления, отмечается далее.

Комитет по разведке представит свой доклад

Как ожидается, вечером 3 декабря будет опубликован доклад комитета по разведке Палаты представителей США по итогам расследования в рамках подготовки импичмента. Председатель комитета Адам Шифф в эфире телеканала MSNBC сообщил, что в документ вносятся последние дополнения, его копии получили члены комитета для ознакомления. До вечера вторника им запрещено разглашать содержание доклада.

Контекст

Разговор президентов США и Украины, в котором Трамп попросил Зеленского провести расследование против Байдена, может обернуться процедурой импичмента президента США. Сергей Елкин об этой угрозе. (27.09.2019)

В связи с делом об импичменте Трампа перед демократами стоит задача посложнее, чем подтвердить обвинения в адрес президента по "украинскому делу", считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (15.11.2019)

4 декабря начнутся слушания в рамках подготовки импичмента в комитете по вопросам судопроизводства Палаты представителей. Ранее стало известно, что ни Трамп, ни его адвокаты не придут на слушания, пока не будут названы свидетели и пока комитет не гарантирует беспристрастный процесс.

Подготовка импичмента Трампа

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября. Скандал с возможным давлением на Зеленского получил название "Ukrainegate". Зеленский утверждает, что давления на него не оказывалось. В свою очередь Трамп назвал расследование в рамках процедуры импичмента "величайшим мошенничеством в истории американской политики".

Президента США подозревают в том, что во время телефонной беседы с президентом Украины он пытался вынудить его начать расследование против вероятного соперника Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.

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