"Тракторный марш" дошел до Берлина - фоторепортаж

В Берлине во вторник, 26 ноября, проходит многотысячная общефедеральная акция протеста фермеров. Ранее власти представили пакет мер, нацеленных на сохранение природы и защиту животных, в частности насекомых. Протестующие, часть которых прибыла в столицу на тракторах, опасаются, что подобный шаг осложнит деятельность фермеров.

Надпись на плакате: "Свободные крестьяне. Клевета со стороны государства"

Как передает корреспондент DW из Берлина, с утра над центром столицы звучали гудки тракторов и сирены, похожие на сигнал воздушной тревоги. Участники акции протеста, приехавшие из всех федеральных земель, стягивались в центр города.

Для участия в акции протеста в Берлине зарегистрированы 10 тысяч человек

Эксперты говорят, что роль сельского хозяйства в ВВП Германии составляет меньше 1 процента, но благодаря сильному лобби и визуально привлекательным акциям протеста им удается привлечь к себе повышенное внимание. Во всяком случае в Берлине во вторник, 26 ноября, заблокирована не только площадь перед Бранденбургскими воротами, но и все подъезды к ней.

Во время акции протеста в Берлине

Однако атмосфера в городе царит рождественская - елки на площадях уже установлены, киоски по продаже сосисок открыты. Все настроены мирно и никаких параллелей с французскими "желтыми жилетами" нет.

Жители Берлина пытаются игнорировать пробки на улицах и связанные с ними неудобства, например переполненные поезда метро.

Активисты, пытавшиеся раздавать утром на главном вокзале Берлина листовки с требованиями крестьян, тщетно пытались вовлечь в разговор прохожих - от них шарахались и с каменными лицами шли дальше. В Берлине привыкли к тому, что в центре чуть ли не раз в неделю массовые протесты и стараются их не замечать.

Надпись на сапогах: "В будущее - без фермеров?"

Участники акции колоннами подошли к Бранденбургским воротам, где запланирован митинг и выступление министра сельского хозяйства Германии. По данным полиции, для участия в акции зарегистрированы 10 тысяч человек. Ранее протестные акции крестьян прошли в других городах Германии.

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