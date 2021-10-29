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Трагедия в Кемерово 25 марта 2018 года

При пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в центре Кемерово 25 марта погибли 64 человека, 41 из них - дети.

Крупный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. По данным Следственного комитета, очаг возгорания находился на четвертом этаже на детской площадке. В результате пожара погибли 64 человека, 41 из них - дети. Заведено уголовное дело по статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

25.03.2018, Russland, Kemerowo: Flammen sind bei einem Brand eines Einkaufszentrums zu sehen. Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Danil Aikin/TASS/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Фигуранты дела о пожаре в "Зимней вишне" получили до 14 лет колонии 29.10.2021

Суд в Кемерово вынес решение в отношении восьми фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек. Обвиняемые получили от 5 до 14 лет колонии.
3013840 01/21/2017 Building of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation on Moscow_s Petrovka Street. Natalia Seliverstova/Sputnik |

Польша выдала России совладельца "Зимней вишни" 24.03.2020

Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки при строительстве торгово-развлекательного центра в Кемерово.
3013840 01/21/2017 Building of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation on Moscow_s Petrovka Street. Natalia Seliverstova/Sputnik |

Прокуратура направила в суд новое дело по пожару в "Зимней вишне" 18.02.2020

По версии следствия, чиновники Госстройнадзора из Кемеровской области за взятку разрешили ввод в эксплуатацию торгового центра, построенного с грубыми нарушениями.
25.03.2018, Russland, Kemerowo: Feuerwehrleute löschen einen Brand, der in einem Einkaufszentrum ausgebrochen ist. Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Danil Aikin/TASS/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-совладельца "Зимней вишни" 05.07.2019

В России Вячеслава Вишневского подозревают в даче взятки с целью скрыть нарушения в "Зимней вишне". Окончательное решение о его экстрадиции примет министр юстиции Польши.
KEMEROVO, RUSSIA - MARCH 25, 2018: Battling a fire at the Zimnyaya Vishnya shopping centre in Prospekt Lenina Street; several people and at least four children have been killed in the fire. Danil Aikin/TASS Foto: Danil Aikin/TASS/dpa |

В Кемерово начался суд по делу о пожаре в "Зимней вишне" 16.05.2019

Семи обвиняемым инкриминируют нарушения правил пожарной безопасности, повлекшие за собой гибель людей. Прокурор заявил о создании обвиняемыми ОПГ.
KEMEROVO, RUSSIA - MARCH 25, 2018: Battling a fire at the Zimnyaya Vishnya shopping centre in Prospekt Lenina Street; several people and at least four children have been killed in the fire. Danil Aikin/TASS Foto: Danil Aikin/TASS/dpa |

Потерпевшие по делу о пожаре в "Зимней вишне" требуют 2,9 млрд рублей 12.04.2019

Российская генпрокуратура передала в суд дело о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Потерпевшие добиваются компенсаций на сумму 2,9 миллиарда рублей.
People lay flowers at a makeshift memorial in tribute to the victims of a fire at a shopping centre in Kemerovo on March 27, 2018. Russian authorities on on March 26, 2018 denounced what they called flagrant violations of safety norms that led to the deaths of 64 people, many of them children, in a fire at a busy shopping mall in an industrial city in Siberia. / AFP PHOTO / Dmitry Serebryakov (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

Год после трагедии в "Зимней вишне" в Кемерово: что изменилось 25.03.2019

Год назад при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, большинство из них - дети. Следствие по делу продолжается. Родственники погибших пока не получили все компенсации.
improvisiertes Mahnmal neben dem abgebrannten Einkaufszentrum in Kemerowo

Следствие заявило об угрозах пожарных потерпевшим по делу "Зимней вишни" 10.07.2018

Коллеги обвиняемого в халатности пожарного Андрея Бурсина угрожали потерпевшим по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ и оскорбляли их, заявил представитель СКР.
HANDOUT - 27.03.2018, Russland, Kemerowo: Das vom Investigative Committee of the Russian Federation zur Verfügung gestellte Foto zeigt Feuerwehrleute in dem ausgebrannten Einkaufszentrum. Nach dem Brand in einem Einkaufszentrum der sibirischen Stadt Kemerowo sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sollen viele Kinder sein. Das Feuer war am frühen Sonntagabend (25.03.) im vierten Stock des Shopping-Centers in der Nähe eines Kinosaals ausgebrochen. Es erfasste eine Fläche von rund 1600 Quadratmetern. Foto: Uncredited/Russian Investigative Committee/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Задержан первый прибывший к "Зимней вишне" пожарный 07.07.2018

Пожарный Андрей Бурсин обвинен в халатности. Он со своим подразделением прибыл к торговому центру "Зимняя вишня" первым: через четыре минуты после поступления сигнала.
KEMEROVO, RUSSIA - MAY 26, 2018: Alexander Mamontov, former head of the Main Directorate of the Russian Emergency Situations Ministry in the Kuzbass Region, detained in connection with the Kemerovo shopping mall fire case, during a hearing at Kemerovo's Central District Court. Over 60 people were killed in the 25 March 2018 fire at the Zimnyaya Vishnya [Wild Cherry] shooping center. Danil Aikin/TAS Foto: Danil Aikin/TASS/dpa |

Глава МЧС Кемеровской области подал в отставку 26.05.2018

Задержанный накануне руководитель МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов написал рапорт об увольнении. Его подозревают в халатности и обвиняют в хищении свыше 1,8 млн рублей.
Russland, Kemerowo, Blumen und Plüschtiere an Gedenkstätte nach dem Brand. Copyright: DW/Mikhail Komodovsky

СКР скорректировал число погибших в "Зимней вишне" 20.04.2018

Пожар в торгово-развлекательном центре в центре Кемерово унес жизни 60 человек, а не 64, как считалось ранее. 37 из них были идентифицированы с помощью генетической экспертизы.
improvisiertes Mahnmal neben dem abgebrannten Einkaufszentrum in Kemerowo

Прокурор объяснил отсутствие проверок в "Зимней вишне" 18.04.2018

Прокуратура Кемерово не проверяла ТЦ "Зимняя вишня" по указанию руководства. Об этом городской прокурор рассказал следствию.
HANDOUT - 27.03.2018, Russland, Kemerowo: Das vom Investigative Committee of the Russian Federation zur Verfügung gestellte Foto zeigt Feuerwehrleute in dem ausgebrannten Einkaufszentrum. Nach dem Brand in einem Einkaufszentrum der sibirischen Stadt Kemerowo sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sollen viele Kinder sein. Das Feuer war am frühen Sonntagabend (25.03.) im vierten Stock des Shopping-Centers in der Nähe eines Kinosaals ausgebrochen. Es erfasste eine Fläche von rund 1600 Quadratmetern. Foto: Uncredited/Russian Investigative Committee/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Причиной пожара в "Зимней вишне" стало короткое замыкание 17.04.2018

ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово загорелся из-за замыкания в плафоне, который был расположен над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками.
improvisiertes Mahnmal neben dem abgebrannten Einkaufszentrum in Kemerowo

Глава СКР заявил о виновности высокопоставленных чиновников в трагедии в Кемерово 14.04.2018

В 2016 году "высокопоставленное должностное лицо" помешало провести проверку ТРЦ "Зимняя вишня", сообщил Александр Бастрыкин. В рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре фигурируют 8 обвиняемых.
improvisiertes Mahnmal neben dem abgebrannten Einkaufszentrum in Kemerowo

По делу о трагедии в "Зимней вишне" арестован пожарный 13.04.2018

Начальник пожарного караула, тушившего пожар в кемеровском торговом центре, обвиняется в халатности. По версии следствия, он проигнорировал полученную от очевидца информацию.
HANDOUT - 27.03.2018, Russland, Kemerowo: Das vom Investigative Committee of the Russian Federation zur Verfügung gestellte Foto zeigt Feuerwehrleute in dem ausgebrannten Einkaufszentrum. Nach dem Brand in einem Einkaufszentrum der sibirischen Stadt Kemerowo sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sollen viele Kinder sein. Das Feuer war am frühen Sonntagabend (25.03.) im vierten Stock des Shopping-Centers in der Nähe eines Kinosaals ausgebrochen. Es erfasste eine Fläche von rund 1600 Quadratmetern. Foto: Uncredited/Russian Investigative Committee/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

После пожара в "Зимней вишне" заведено дело против главы пожарного звена 11.04.2018

Командир тушившего ТРЦ "Зимняя вишня" пожарного звена проигнорировал сведения о людях в кинозале №2 и потратил время, которое могло быть использовано для их спасения, считает СКР.
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