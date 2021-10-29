Трагедия в Кемерово 25 марта 2018 года

При пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в центре Кемерово 25 марта погибли 64 человека, 41 из них - дети.

Крупный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. По данным Следственного комитета, очаг возгорания находился на четвертом этаже на детской площадке. В результате пожара погибли 64 человека, 41 из них - дети. Заведено уголовное дело по статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.