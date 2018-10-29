Топ-10 самых крупных международных аэропортов (фотогалерея)

10 самых крупных аэропортов мира

Аэропорт имени Вилли Брандта, Берлин

Если бы 1-е место присуждали за самый долгий срок строительства международного аэропорта, то оно без сомнения досталось бы немцам и пока все еще недостроенному аэропорту имени Вилли Брандта в Берлине. Почти 9 лет продолжаются работы по возведению крупного воздушного порта в немецкой столице. Но зато есть надежда, что самый знаменитый долгострой Германии будет построен основательно и без изъянов.

Автор: Дирк Кауфманн, Наталья Позднякова