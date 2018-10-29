 Топ-10 самых крупных международных аэропортов (фотогалерея) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.10.2018

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Мир

Топ-10 самых крупных международных аэропортов (фотогалерея)

В рейтинг 10 самых крупных международных аэропортов пока не вошел новый аэропорт в Стамбуле, который был символически открыт в октябре. Он претендует на звание самого крупного в мире. А где расположены нынешние лидеры?

  • Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон, Атланта

    Аэропортом "номер один" по числу пассажиров и количеству взлетов-посадок - с большим отрывом - можно назвать международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте. В 2017 году пассажиропоток этой воздушной гавани в США достиг 104 млн человек. Еще ни одному аэропорту в мире, кроме этого, не удалось приблизиться к отметке 100 млн пассажиров год.

  • Пекинский аэропорт

    10 самых крупных аэропортов мира

    Пекинский столичный международный аэропорт

    Пекинский аэропорт занимает второе место в рейтинге международных воздушных портов. В 2017 году его услугами воспользовались 95,8 млн авиапассажиров. Рост числа пассажиров и количества авиаперевозок в пекинском аэропорту был зафиксирован во время проведения Олимпийских игр в КНР в 2008 году. Специально к Олимпиаде здесь был открыт новый терминал, спроектированный архитектором Норманом Фостером.

  • Международный аэропорт в Дубаи

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Дубаи

    Пассажиропоток в международном аэропорту Дубаи (ОАЭ) составил в 2017 году 88 млн человек. Причем большинство из них - 87,72 млн человек - иностранцы. Транзитных пассажиров, которые делают пересадку в Дубаи, этот аэропорт привлекает возможностью шоппинга. За счет чего аэропорт в Дубаи стал почти легендарным.

  • Аэропорт в Токио

    10 самых крупных аэропортов мира

    Аэропорт Токио Ханеда, Япония

    Если бы речь шла о спортивном соревновании, то аэропорт японской столицы занял бы хорошее четвертое место. Число авиапассажиров в 2017 году в аэропорту Токио Ханеда достигло 85,4 млн.

  • Авиалайнер над Лос-Анджелесом

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Лос-Анджелес, США

    Этот авиалайнер через несколько минут приземлится в калифорнийском мегаполисе Лос-Анджелесе. И тем самым путешествующие на нем пассажиры войдут в число тех 84,56 млн пассажиров, которые в 2017 году воспользовались услугами этого аэропорта. Аэропорт в Лос-Анджелесе - пятое место в рейтинге крупнейших воздушных портов мира.

  • Бастиан Швайнштайгер в аэропорту Чикаго

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт О'Хара, Чикаго

    Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер (Bastian Schweinsteiger) - один из 79,81 млн авиапассажиров, посетивших в 2017 году аэропорт О'Хара в Чикаго. Сейчас, на закате своей звездной карьеры, Швайнштайгер играет в футбольной команде Chicago Fier, поэтому часто бывает в аэропорту, который назван в честь одного из американских пилотов времен Второй мировой войны.

  • Международный аэропорт Лондон Хитроу

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Лондон Хитроу, Великобритания

    Не только среди американских и азиатских воздушных портов есть мировые лидеры - но и среди европейских. Например, аэропорт Хитроу - самый крупный из трех лондонских воздушных гаваней. Он занимает 7-е место в международном рейтинге. Пассажиропоток в аэропорту Лондон Хитроу составил в 2017 году 78,01 млн человек. И это несмотря на то, что в Хитроу всего две взлетно-посадочные полосы.

  • Фуникулер в аэропорту Гонконга

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Гонконга

    72,67 млн пассажиров в 2017 году обслужили в международном аэропорту Гонконга. Аэропорт построен по большей части на искусственном острове, название которого переводится как "пахнущий, ароматный". Гонконгский аэропорт считается одним из лучших в мире, в том числе, по уровню оснащенности и качеству инфраструктуры.

  • Международный аэропорт Пудун

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Пудун, Шанхай

    В шанхайском аэропорту Пудун, как и во всех крупных международных воздушных портах, важную роль отводят вопросам безопасности. В прошлом году пассажиропоток здесь немного уменьшился и составил 70 млн человек. Зато объем грузовых авиаперевозок вырос более чем на 11 процентов.

  • Самолеты Air France

    10 самых крупных аэропортов мира

    Аэропорт Шарль де Голль, Париж

    Французский аэропорт имени Шарля де Голля в Париже в прошлом году обслужил 69,47 млн авиапассажиров. Этот воздушный порт является стыковочным узлом для пассажирских лайнеров, в том числе, французской авиакомпании Air France. В рейтинге крупнейших аэропортов он занимает 10-е место.

  • Недостроенный берлинский аэропорт

    10 самых крупных аэропортов мира

    Аэропорт имени Вилли Брандта, Берлин

    Если бы 1-е место присуждали за самый долгий срок строительства международного аэропорта, то оно без сомнения досталось бы немцам и пока все еще недостроенному аэропорту имени Вилли Брандта в Берлине. Почти 9 лет продолжаются работы по возведению крупного воздушного порта в немецкой столице. Но зато есть надежда, что самый знаменитый долгострой Германии будет построен основательно и без изъянов.

    Автор: Дирк Кауфманн, Наталья Позднякова


  • Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон, Атланта

    Аэропортом "номер один" по числу пассажиров и количеству взлетов-посадок - с большим отрывом - можно назвать международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте. В 2017 году пассажиропоток этой воздушной гавани в США достиг 104 млн человек. Еще ни одному аэропорту в мире, кроме этого, не удалось приблизиться к отметке 100 млн пассажиров год.

  • Пекинский аэропорт

    10 самых крупных аэропортов мира

    Пекинский столичный международный аэропорт

    Пекинский аэропорт занимает второе место в рейтинге международных воздушных портов. В 2017 году его услугами воспользовались 95,8 млн авиапассажиров. Рост числа пассажиров и количества авиаперевозок в пекинском аэропорту был зафиксирован во время проведения Олимпийских игр в КНР в 2008 году. Специально к Олимпиаде здесь был открыт новый терминал, спроектированный архитектором Норманом Фостером.

  • Международный аэропорт в Дубаи

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Дубаи

    Пассажиропоток в международном аэропорту Дубаи (ОАЭ) составил в 2017 году 88 млн человек. Причем большинство из них - 87,72 млн человек - иностранцы. Транзитных пассажиров, которые делают пересадку в Дубаи, этот аэропорт привлекает возможностью шоппинга. За счет чего аэропорт в Дубаи стал почти легендарным.

  • Аэропорт в Токио

    10 самых крупных аэропортов мира

    Аэропорт Токио Ханеда, Япония

    Если бы речь шла о спортивном соревновании, то аэропорт японской столицы занял бы хорошее четвертое место. Число авиапассажиров в 2017 году в аэропорту Токио Ханеда достигло 85,4 млн.

  • Авиалайнер над Лос-Анджелесом

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Лос-Анджелес, США

    Этот авиалайнер через несколько минут приземлится в калифорнийском мегаполисе Лос-Анджелесе. И тем самым путешествующие на нем пассажиры войдут в число тех 84,56 млн пассажиров, которые в 2017 году воспользовались услугами этого аэропорта. Аэропорт в Лос-Анджелесе - пятое место в рейтинге крупнейших воздушных портов мира.

  • Бастиан Швайнштайгер в аэропорту Чикаго

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт О'Хара, Чикаго

    Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер (Bastian Schweinsteiger) - один из 79,81 млн авиапассажиров, посетивших в 2017 году аэропорт О'Хара в Чикаго. Сейчас, на закате своей звездной карьеры, Швайнштайгер играет в футбольной команде Chicago Fier, поэтому часто бывает в аэропорту, который назван в честь одного из американских пилотов времен Второй мировой войны.

  • Международный аэропорт Лондон Хитроу

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Лондон Хитроу, Великобритания

    Не только среди американских и азиатских воздушных портов есть мировые лидеры - но и среди европейских. Например, аэропорт Хитроу - самый крупный из трех лондонских воздушных гаваней. Он занимает 7-е место в международном рейтинге. Пассажиропоток в аэропорту Лондон Хитроу составил в 2017 году 78,01 млн человек. И это несмотря на то, что в Хитроу всего две взлетно-посадочные полосы.

  • Фуникулер в аэропорту Гонконга

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Гонконга

    72,67 млн пассажиров в 2017 году обслужили в международном аэропорту Гонконга. Аэропорт построен по большей части на искусственном острове, название которого переводится как "пахнущий, ароматный". Гонконгский аэропорт считается одним из лучших в мире, в том числе, по уровню оснащенности и качеству инфраструктуры.

  • Международный аэропорт Пудун

    10 самых крупных аэропортов мира

    Международный аэропорт Пудун, Шанхай

    В шанхайском аэропорту Пудун, как и во всех крупных международных воздушных портах, важную роль отводят вопросам безопасности. В прошлом году пассажиропоток здесь немного уменьшился и составил 70 млн человек. Зато объем грузовых авиаперевозок вырос более чем на 11 процентов.

  • Самолеты Air France

    10 самых крупных аэропортов мира

    Аэропорт Шарль де Голль, Париж

    Французский аэропорт имени Шарля де Голля в Париже в прошлом году обслужил 69,47 млн авиапассажиров. Этот воздушный порт является стыковочным узлом для пассажирских лайнеров, в том числе, французской авиакомпании Air France. В рейтинге крупнейших аэропортов он занимает 10-е место.

  • Недостроенный берлинский аэропорт

    10 самых крупных аэропортов мира

    Аэропорт имени Вилли Брандта, Берлин

    Если бы 1-е место присуждали за самый долгий срок строительства международного аэропорта, то оно без сомнения досталось бы немцам и пока все еще недостроенному аэропорту имени Вилли Брандта в Берлине. Почти 9 лет продолжаются работы по возведению крупного воздушного порта в немецкой столице. Но зато есть надежда, что самый знаменитый долгострой Германии будет построен основательно и без изъянов.

    Автор: Дирк Кауфманн, Наталья Позднякова


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Главный долгострой Германии: берлинский аэропорт

  • Baustellen-Schild am Flughafen Berlin Brandenburg

    Берлинский аэропорт BER - проблемный долгострой

    Десятки тысяч строительных изъянов

    Изначально открытие аэропорта было намечено на 30 октября 2011 года. Но оно не состоялось - в том числе из-за банкротства проектной фирмы. Дату открытия переносили четыре раза: то из-за проблем в системе противопожарной безопасности, то из-за угрозы обрушения крыши. Десятки тысяч строительных изъянов мешали реализации престижного проекта. Теперь открытие аэропорта планируется на конец 2017 года.

  • Feuerlöscher am Flughafen Berlin Brandenburg (BER)

    Берлинский аэропорт BER - проблемный долгострой

    Противопожарная безопасность

    Самой большой проблемой стала система противопожарной безопасности. Хотя требования в этой сфере, действующие в ФРГ, считаются строгими, выявленные недочеты нельзя оправдать излишней бюрократией. Так, с самого начала возникли неполадки в работе системы вытяжной вентиляции. Это была ошибка архитекторов, которые хотели провести вытяжку под зданием аэропорта. Устранение дефектов стало затратным.

  • Kabel am Flughafen Berlin Brandenburg (BER)

    Берлинский аэропорт BER - проблемный долгострой

    Кабельная путаница

    Еще одной проблемой с точки зрения безопасности стало большое число беспорядочно проложенных кабелей. Для дооснащения терминалов потребовалась прокладка новых кабельных линий, в итоге выделенные трассы оказались перегружены. Это повышает риск перегрева, что в свою очередь может привести к пожару. К тому же, как выяснилось, большинство кабелей были проложены без должного согласования.

  • Rolltreppe am Flughafen Berlin Brandenburg (BER)

    Берлинский аэропорт BER - проблемный долгострой

    Слишком короткие эскалаторы

    После многочасового перелета пассажиры хотят быстро и без лишних усилий добраться до дома. Но тем, кто поедет из аэропорта BER поездом, к сожалению, придется самим нести багаж. Дело в том, что эскалаторы, ведущие от терминала вылета к подземному вокзалу, оказались слишком короткими. Кроме того, изначально было запланировано слишком мало багажных лент.

  • Wildwuchs am Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg (BER)

    Берлинский аэропорт BER - проблемный долгострой

    "Неправильные" деревья

    Еще одна проблема: на территории аэропорта были неправильно посажены ни много ни мало 1036 деревьев, при заказе которых, как сообщают СМИ, был выбран не тот сорт. Так, вместо "липы сердцевидной или обыкновенной" из Германии была высажена липа усовершенствованного типа из Голландии. В итоге 600 "неправильных" деревьев были выкорчеваны. В выигрыше остались, пожалуй, только сорняки.

  • Verpackter Wegweiser am Flughafen Berlin Brandenburg (BER)

    Берлинский аэропорт BER - проблемный долгострой

    Неверная маркировка

    В новом берлинском аэропорту – около 4 тысяч помещений. Как выяснилось, почти треть из них была снабжена неверными табличками и описаниями – вплоть до того, что дверях были указаны не те номера. Причиной стали ошибки в согласовании, возникшие в ходе постоянных перепланировок.

  • Dach des Flughafens Berlin Brandenburg (BER)

    Берлинский аэропорт BER - проблемный долгострой

    Мегапрестижный и сверхдорогой

    Предполагалось, что новый берлинский аэропорт BER станет для немецкой столицы объектом престижа. Удастся ли это, покажет будущее. Но уже сегодня ясно одно: расходы на мегапроект в итоге будут гораздо выше, чем планировалось изначально. Так, согласно официальным данным, затраты на строительство на сегодняшний день уже составили 5,4 млрд евро, вместо заложенных в смету двух.

  • Korruptionsprozesses um Schmiergeldverdacht am Flughafen BER

    Берлинский аэропорт BER - проблемный долгострой

    Скандалы вокруг сотрудников

    Критики считают, что главная причина проблем, сопровождающих проект BER, связана со скандалами вокруг бывшего технического директора и бывшего главного инженера системы противопожарной безопасности аэропорта. Первый был осужден за получение взяток на сумму около полумиллиона евро. Второй же, как выяснилось уже после его увольнения, был не дипломированным инженером, а всего лишь чертежником.

  • Ex-BER-Chef Hartmut Mehdorn und Ex-Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit

    Берлинский аэропорт BER - проблемный долгострой

    "Утрата чувства реальности"

    За последние три года сменилось четыре руководителя по реализации проекта аэропорта, среди которых был также Хартмут Медорн (Hartmut Mehdorn) (слева), экс-глава железнодорожного концерна Deutsche Bahn. Сенат Берлина создал комитет по расследованию причин проблем со строительством аэропорта, в итоговом отчете которого говорится о "коллективной утрате чувства реальности".

    Автор: Вера Керн, Ольга Мищенко


Контекст

В Стамбуле задержаны около 500 протестующих строителей аэропорта

Рабочие протестуют против тяжелых условий труда. Новую воздушную гавань, возводящуюся по инициативе Эрдогана, должны сдать в октябре. (15.09.2018)  

Берлинский аэропорт-долгострой откроют в октябре 2020 года

Аэропорт Берлин-Бранденбург (BER), открытие которого многократно переносили с 2011 года, должен начать работу в 2020 году. (16.12.2017)  

Кто выиграет, если "Аэрофлот" перестанет летать в Америку

Прекращение прямого авиасообщения между Россией и США, о котором заговорил МИД РФ, было бы весьма выгодно европейским авиакомпаниям и аэропортам, особенно немецким. (20.04.2018)  

В аэропорту Франкфурта-на-Майне построят секцию для лоукостеров

Этот международный аэропорт считается главными воздушными воротами Германии. В ближайшее время во Франкфурте-на-Майне существенно увеличат мощности для бюджетных компаний. (27.08.2018)  

Удастся ли Польше построить крупнейший аэропорт в Европе

Согласно планам польского правительства, новый аэропорт будет обслуживать до 100 млн пассажиров в год. Общая стоимость проекта - 16,5 млрд евро. Но сможет ли Варшава найти инвесторов? (10.10.2018)  

10 самых крупных аэропортов мира

В Стамбуле состоялось символическое открытие аэропорта, который может стать самым крупным в мире. А где расположены нынешние лидеры отрасли? Галерея DW о крупнейших аэропортах мира. (30.10.2018)  

Берлинский аэропорт BER - проблемный долгострой

Строительство берлинского международного аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) началось в августе 2006 года. Прошло 10 лет, но объект до сих пор не сдан в эксплуатацию. DW разбиралась, почему? (06.09.2016)  

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