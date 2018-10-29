Топ-10 самых крупных международных аэропортов (фотогалерея)

В рейтинг 10 самых крупных международных аэропортов пока не вошел новый аэропорт в Стамбуле, который был символически открыт в октябре. Он претендует на звание самого крупного в мире. А где расположены нынешние лидеры?
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