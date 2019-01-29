 Топ 10 немецких имен для кошек и котов (фото) | Кадр дня | DW | 30.01.2019

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Кадр за кадром

Топ 10 немецких имен для кошек и котов (фото)

Самые популярные кошачьи имена в Германии по итогам 2018 года.

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30.01.2019, Зульцбах Немецкая служба регистрации домашних животных TASSO опубликовала рейтинг самых популярных кошачьих имен среди более чем 300 тысяч животных, внесенных в картотеку в 2018 году.

Топ 10 для кошек:
1. Lilly/Lilli 
2. Luna
3. Lucy
4. Nala
5. Mia
6. Mimi
7. Maja/Maya
8. Bella
9. Mila
10. Minka.

Топ 10 для котов:
1. Leo 
2. Simba 
3. Felix 
4. Charly/Charlie
5. Balu/Balou
6. Sammy
7. Findus
8. Tiger
9. Max
10. Rocky.

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Любимые кошки немцев

  • Европейская короткошерстная

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    Европейская короткошерстная

    Это самая популярная в Германии кошачья порода и самая популярная ее разновидность. Как известно, именно трехцветная кошка приносит счастье. Вывели эту породу в середине ХХ века. Такая кошка не любит сидеть в четырех стенах, ей важно бывать на улице. Она живая, умная и очень ласковая. Кроме того, вынослива и редко болеет.

  • Мейн-кун

    Любимые кошки немцев

    Мейн-кун

    На втором месте по популярности у немцев - кошка породы Мейн-кун (Maine Coon). У этих кошек американское происхождение и название, дословно - "мэнский енот". Кошки довольно крупные: самцы могут весить до 12 килограммов, самки - до 6-7 килограммов. У них огромный пушистый хвост и высокий интеллект. Это одна из немногих пород кошек, которые поддаются дрессировке.

  • Британская короткошерстная

    Любимые кошки немцев

    Британская короткошерстная

    Это сильные, добрые, умные, ласковые кошки. У "британцев" - спокойный и терпеливый характер. Британские короткошерстные бывают разных окрасов, но самые популярные у немцев - серо-голубой, лиловый и черный.

  • Персидская кошка

    Любимые кошки немцев

    Персидская кошка

    У персидских кошек - длинная шерсть, пушистый хвост, маленький, широкий нос и слегка приплюснутая мордочка. Персидские кошки не могут жить вне дома. Охотнее всего они лежат на диване или в мягком кресле. Вместе с тем очень любопытны.

  • Сиамская кошка

    Любимые кошки немцев

    Сиамская кошка

    Зато сиамские кошки очень активны. У них тонкое, длинное и гибкое тело, большие миндалевидные глаза ярко-голубого цвета, большие уши и длинный хвост с заостренным кончиком. Шерсть короткая, светлая, но хвост, уши, кончики лап и мордочка - почти черные.

  • Бенгальская кошка

    Любимые кошки немцев

    Бенгальская кошка

    Говорят, что бенгальская кошка - это результат скрещивания обыкновеной домашней кошки с леопардом, хотя вывели ее в Америке. Бенгалы - довольно крупные, у них хорошо развит охотничий инстинкт. Они очень грациозны и пластичны. И что самое необыкновенное: в отличие от подавляющего большинства кошек любят воду.

  • Норвежская лесная кошка

    Любимые кошки немцев

    Норвежская лесная кошка

    Полюбилась немцам и норвежская лесная кошка. "Норвежки" - пушистые, крупные, элегантные и свободолюбивые. Они тянутся к людям, любознательны и игривы. Как правило, у них нет агрессии и шкодливости.

  • Шотландская прямоухая кошка

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    Шотландская прямоухая кошка

    Как уже говорит их название, исторической родиной скоттиш-страйтов является Шотландия. Расцветка их настолько разнообразна, что каждый может выбрать себе котенка по вкусу.

    Автор: Виктор Вайц


Кошачий мир Германии

  • Кот Пиксель

    Кошачий мир Германии

    Игра в "кошки-мышки", запечатленная фотографом из Ганновера Юлианом Штратеншульте (Julian Stratenschulte), на следующее утром попала на обложки газет всего мира, а кот по кличке Пиксель проснулся знаменитостью.

  • Абиссинская кошка по кличке Кики и ризеншнауцер Тами

    Кошачий мир Германии

    Абиссинская кошка по кличке Кики и ризеншнауцер Тами встретились на Лейпцигской ярмарке. Эта сцена привлекла внимание многих фотографов.

  • Кошка в коммуне Зиверсдорф (Sieversdorf) под Бранденбургом

    Кошачий мир Германии

    Эту кошку с длинными усами сфотографировал корреспондент агентства dpa в коммуне Зиверсдорф (Sieversdorf) под Бранденбургом.

  • Неожиданная встреча кошек

    Кошачий мир Германии

    Неожиданная встреча кошек в Нижней Саксонии. Чем она закончилась? История умалчивает.

  • Восьмимесячный котенок по кличке Леон

    Кошачий мир Германии

    Восьмимесячный среднеевропейский лесной кот по кличке Леон позирует перед камерой в парке дикой природы Экхольт (Wildpark Eekholt).

  • Кошка Карла Лагерфельда по кличке Шуппет

    Кошачий мир Германии

    Любимую кошку модельера Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) зовут Шупетт. Под стать своему хозяину она наслаждается роскошной жизнью. На аккаунт животного @choupettesdiary в Instagram подписано более 85 тысяч пользователей.

  • Кот по кличке Эльмо

    Кошачий мир Германии

    Кот по кличке Эльмо прячется в теплице садового общества, расположенном в Мекленбурге-Передней Померании.

  • Безухий кот Деррик

    Кошачий мир Германии

    Этот безухий кот несколько лет жил в одном из приютов Берлина. Деррик остался без ушей из-за продолжительной болезни, сейчас его не беспокоят боли. В мае 2016 года о нем писали не только немецкие, но и британские, китайские и даже нигерийские СМИ. Безухий кот все-таки нашел своего хозяина в немецкой столице.

    Автор: Ксения Сафронова


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