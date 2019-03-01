 Топ-10: где отдыхают немцы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Топ-10: где отдыхают немцы

Немцы любят все планировать заранее: летние путевки покупают уже сейчас. Модные отпускные тенденции прошлого года сохранятся и в этом сезоне.

  • Мекленбург – Передняя Померания

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Мекленбург-Передняя Померания

    Немцы любят отдыхать на родине. Очередное подтверждение тому - итоги нового опроса, проведенного гамбургским фондом BAT по вопросам развития будущего. Согласно этим данным, в 2018 году 34 процента немцев провели свой основной отпуск в Германии. Большинство из них предпочли балтийское побережье федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания: Штральзунд, Висмар, Росток, Зеллин.

  • Бавария

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Бавария

    Второе место в рейгинге занимает Бавария - главный конкурент Мекленбурга-Передней Померании. В 2018 году лето выдалось жарким, поэтому отпускники предпочли горам Баварии пляжи Балтики. Главный же магнит для туристов в Баварии - романтический замок Нойшванштайн (на фото).

  • Баден-Вюртемберг

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Баден-Вюртемберг

    На третьем месте по наплыву среди немецких туристов - Баден-Вюртемберг. А живописный горный и лесной массив Шварцвальд, простирающийся на юго-западе этой федеральной земли и славящийся удивительными по красоте ландшафтами и деревушками, вообще бьет рекорды.

  • Испания

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Испания

    Более половины немцев (54,3 процента) провели прошлогодний отпуск в Европе. За пределами ФРГ бесспорным лидером в списке их предпочтений остается Испания. Особенно любимы Балеарские острова, где пляжный отдых можно отлично сочетать с занятиями спортом и клубными вечеринками.

  • Италия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Италия

    Второе место в рейтинге европейских направлений немцы в очередной раз отвели Италии - идеальной стране для тех, кто стремится совместить пляжный отдых с шопингом, вкусной едой и посещением музеев. В нынешнем году особенно привлечет туристов Матера: старинный городок на юге Италии объявлен культурной столицей Европы 2019 года.

  • Австрия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Австрия

    Третью строчку в немецком рейтинге европейских топ-направлений занимает соседняя Австрия. Горнолыжные курорты, живописные альпийские луга, архитектура крупных городов, богатая культурная программа и превосходная кухня, - именно за это немцы так и любят Австрию.

  • Турция

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Турция

    Бирюзовое море, синее небо, около 400 пляжей с отличной туристической инфраструктурой, первоклассные курорты, - все это предлагает Турция, занявшая четвертое место в списке популярных туристических направлений. Абсолютным фаворитом здесь остается так называемая "турецкая ривьера".

  • Скандинавия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Скандинавия

    Скандинавия в туристическом рейтинге занимает пятое место. Бескрайние леса, множество рек и озер, сказочной красоты приморские ландшафты, - для любителей природы тут просто рай! Около 1500 оборудованных по всем правилам кемпингов насчитывается на территории Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. И они всегда востребованы.

  • Азия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Азия

    Впрочем, в 2018 году каждый восьмой отпускник из Германии выбрал для отдыха дальние страны. Особой популярностью пользовалась Азия. На снимке - бухта Халонг, объект всемирного наследия ЮНЕСКО в провинции Куангнинь во Вьетнаме.

  • Северная Америка

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Северная Америка

    Для немцев, предпочитающих проводить отпуск за пределами Европы, Северная Америка почти так же притягательна, как и Азия. В 2018 году 2,7 процента отпускников из Германии отправились в путешествие по США и Канаде.

    Автор: Анне Термече, Наталия Королева


  • Мекленбург – Передняя Померания

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Мекленбург-Передняя Померания

    Немцы любят отдыхать на родине. Очередное подтверждение тому - итоги нового опроса, проведенного гамбургским фондом BAT по вопросам развития будущего. Согласно этим данным, в 2018 году 34 процента немцев провели свой основной отпуск в Германии. Большинство из них предпочли балтийское побережье федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания: Штральзунд, Висмар, Росток, Зеллин.

  • Бавария

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Бавария

    Второе место в рейгинге занимает Бавария - главный конкурент Мекленбурга-Передней Померании. В 2018 году лето выдалось жарким, поэтому отпускники предпочли горам Баварии пляжи Балтики. Главный же магнит для туристов в Баварии - романтический замок Нойшванштайн (на фото).

  • Баден-Вюртемберг

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Баден-Вюртемберг

    На третьем месте по наплыву среди немецких туристов - Баден-Вюртемберг. А живописный горный и лесной массив Шварцвальд, простирающийся на юго-западе этой федеральной земли и славящийся удивительными по красоте ландшафтами и деревушками, вообще бьет рекорды.

  • Испания

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Испания

    Более половины немцев (54,3 процента) провели прошлогодний отпуск в Европе. За пределами ФРГ бесспорным лидером в списке их предпочтений остается Испания. Особенно любимы Балеарские острова, где пляжный отдых можно отлично сочетать с занятиями спортом и клубными вечеринками.

  • Италия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Италия

    Второе место в рейтинге европейских направлений немцы в очередной раз отвели Италии - идеальной стране для тех, кто стремится совместить пляжный отдых с шопингом, вкусной едой и посещением музеев. В нынешнем году особенно привлечет туристов Матера: старинный городок на юге Италии объявлен культурной столицей Европы 2019 года.

  • Австрия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Австрия

    Третью строчку в немецком рейтинге европейских топ-направлений занимает соседняя Австрия. Горнолыжные курорты, живописные альпийские луга, архитектура крупных городов, богатая культурная программа и превосходная кухня, - именно за это немцы так и любят Австрию.

  • Турция

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Турция

    Бирюзовое море, синее небо, около 400 пляжей с отличной туристической инфраструктурой, первоклассные курорты, - все это предлагает Турция, занявшая четвертое место в списке популярных туристических направлений. Абсолютным фаворитом здесь остается так называемая "турецкая ривьера".

  • Скандинавия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Скандинавия

    Скандинавия в туристическом рейтинге занимает пятое место. Бескрайние леса, множество рек и озер, сказочной красоты приморские ландшафты, - для любителей природы тут просто рай! Около 1500 оборудованных по всем правилам кемпингов насчитывается на территории Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. И они всегда востребованы.

  • Азия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Азия

    Впрочем, в 2018 году каждый восьмой отпускник из Германии выбрал для отдыха дальние страны. Особой популярностью пользовалась Азия. На снимке - бухта Халонг, объект всемирного наследия ЮНЕСКО в провинции Куангнинь во Вьетнаме.

  • Северная Америка

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Северная Америка

    Для немцев, предпочитающих проводить отпуск за пределами Европы, Северная Америка почти так же притягательна, как и Азия. В 2018 году 2,7 процента отпускников из Германии отправились в путешествие по США и Канаде.

    Автор: Анне Термече, Наталия Королева


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Смотрите также:

  • Канада

    Где самый длинный отпуск?

    Хорошего понемногу

    На последнем месте рейтинга, составленного консалтинговой компанией Mercer, оказалась Канада. Именно в этой стране самый короткий отпуск в мире: всего 10 дней в году. Еще 9 дней - нерабочие, так как на них приходятся официальные праздники. Из более 40 стран мира, охваченных в исследовании Mercer, только одна страна кроме Канады имеет столь маленькие показатели…

  • Китай

    Где самый длинный отпуск?

    Длинные выходные

    … и это Китай. Здесь также предусмотрено минимальное количество дней для отпуска - 10. Однако у жителей этой страны на два официальных праздничных дня больше, чем в Канаде. Отсюда и предпоследнее место в рейтинге. В Китае есть святое правило: если праздник выпадает на выходные, то он переносится на понедельник.

  • США

    Где самый длинный отпуск?

    Страна без отпуска

    Вернее, США - единственная страна на Западе, в которой отпуск не гарантирован законом. Так что, если вы хотите добиться успеха в США, будьте готовы ко всему - работодатель сам диктует правила. В среднем, американским трудящимся выделяют около 15 дней отпуска в год. Также в их распоряжении 10 фиксированных праздничных дней.

  • Индия

    Где самый длинный отпуск?

    Праздновать круглый год

    Ни одна другая страна не имеет столько государственных праздников, как Индия. День независимости, Рождество, день рождения Махатмы Ганди - это лишь некоторые из 16 установленных законом праздников, во время которых не надо ходить на работу. Плюс ко всему этому 12 дней отпуска.

  • Германия

    Где самый длинный отпуск?

    Щедрые немецкие работодатели

    Хотя немецкий закон предусматривает как минимум 20 дней оплачиваемого отпуска, работодатели делают "поощрение": в среднем трудящиеся в Германии получают около 27 дней, чтобы хорошо отдохнуть. К этому добавляем от 8 до 11 праздничных дней в зависимости от федеральной земли.

  • Южная Африка

    Где самый длинный отпуск?

    33 дня отдыха

    Три недели оплачиваемого отпуска и 12 праздников - именно столько отведено законом Южной Африки для заслуженного отдыха. Однако далеко не все оставляют свое рабочее место в праздничные дни: торговые центры, туристические агентства и рестораны остаются открытыми.

  • Великобритания

    Где самый длинный отпуск?

    Отдых по-британски

    "Когда б весь год веселый праздник длился, скучней работы стали б развлеченья", - писал Уильям Шекспир. От этой "опасности" со 28 гарантированными днями отпуска жители Великобритании далеки. Если добавить к этой цифре всего 8 государственных праздников, у британцев накапливается в общей сложности 36 дней отдыха помимо выходных.

  • Финляндия

    Где самый длинный отпуск?

    Серебряные призеры

    30 дней оплачиваемого отпуска - это минимум, на который имеют право финские трудящиеся. Также в Финляндии есть 10 праздничных дней. Мало того, в июле некоторые предприятия могут быть полностью закрыты, потому что клиенты в это время тоже в отпуске. Вместе с Францией и Россией эта североевропейская страна разделяет второе место в отпускном рейтинге.

  • Бразилия

    Где самый длинный отпуск?

    Бразилия и Литва в лидерах

    По данным консалтинговой компании Mercer, именно эти две страны делят первое место по количеству отпускных дней. Это 41 день в год. В Бразилии к 30 дням отпуска следует прибавить 11 государственных праздников. В Литве у трудящихся 13 праздничных дней и не менее 28 дней отпуска, который по желанию может быть предоставлен по частям.

    Автор: Анастасия Комарова


Контекст

Как не заболеть во время отпуска

Впереди выходные или отпуск? "Наконец-то!" - скажете вы. Но ваша иммунная система может отреагировать на данный факт негативно. Как избежать неприятностей? Советы трудоголикам! (23.01.2019)  

Иностранные туристы вновь установили рекорд по ночевкам в Германии

Германия продолжает набирать популярность среди иностранных туристов. Об этом свидетельствуют данные по итогам прошлого года. (08.02.2019)  

Туристические маршруты по Германии

Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога. (25.06.2018)  

На чем экономят немцы

В преддверии Международного дня экономии DW решила разобраться, что заставляет немцев копить деньги. (30.10.2018)  

В отпуск без чемоданов: как такое возможно?

Психологи советуют путешествовать налегке, избавив от лишнего хлама не только чемодан, но также квартиру и мозг. Идти вперед по жизни мешают ненужные вещи и мысли. (06.06.2018)  

Чем опасны "горячие путевки" для немецких сотрудников

Решили спонтанно полететь на море - убедитесь, что соблюли все формальности. Можно ли немцам дробить отпуск и другие интересные факты. (10.08.2018)  

Уйти в монастырь отдохнуть

Многие сайты немецких монастырей приглашают провести отпуск вдали от суеты. Медитация, прогулки, дегустация монастырского вина… Каждый найдет себе занятие по душе. (22.08.2012)  

Здесь проводят отпуск жители Германии

Свыше 60 процентов немцев ездили в прошлом году куда-нибудь отдыхать. Очередной рекорд! Но какие именно страны и города в списке предпочтений? (01.03.2019)  

Где самый длинный отпуск?

Консалтинговая компания Mercer сравнила длительность отпусков в разных странах мира. Где отдыхают больше всего? (08.08.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Отдых без связи с миром  

Бикини: что сейчас в моде  

Где отдыхают европейцы  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Топ-10: где отдыхают немцы

На немецком балтийском поборежье

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера