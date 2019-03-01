Топ-10: где отдыхают немцы

Немцы любят все планировать заранее: летние путевки покупают уже сейчас. Модные отпускные тенденции прошлого года сохранятся и в этом сезоне.
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