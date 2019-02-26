 Топ-менеджера ″Лаборатории Касперского″ приговорили к длительному сроку | Новости из Германии о России | DW | 26.02.2019

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Россия

Топ-менеджера "Лаборатории Касперского" приговорили к длительному сроку

Руслан Стоянов фигурировал в расследовании деятельности группировки "Шалтай-Болтай". Наряду с ним приговор вынесли экс-сотруднику ФСБ Сергею Михайлову.

Эмблема Лаборатории Касперского

Эмблема "Лаборатории Касперского"

Московский окружной военный суд во вторник, 26 февраля, вынес приговор бывшему топ-менеджеру "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову. Его признали виновным по статье 275 УК РФ - о государственной измене. Стоянов, фигурировавший в расследовании деятельности группировки "Шалтай-Болтай" (другое название - "Анонимный интернационал"), лишен свободы на срок 14 лет.

Контекст

Эпидемия вируса WannaCry показывает, что государства не должны закрывать глаза на киберпреступность, даже если она лояльна властям. Александр Плющев специально для DW. (16.05.2017)

Известная российская хакерская группировка прекратила свою работу. Если верить сообщениям СМИ, то ее разоблачили. Что мы узнали благодаря "Шалтай-Болтаю" и кто за ним стоял? (30.01.2017)

Вместе с ним осужден также бывший начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов. Его приговорили к 22 годам колонии.

Стоянову и Михайлову также вменили штраф в 150 и 400 тыс. рублей соответственно. Процесс проходил в закрытом режиме из-за секретности дела. В суде 26 февраля была оглашена только резолютивная часть приговора. 

Про "Шалтай-Болтай"

Группировка "Шалтай-Болтай" стала известна после публикации переписки высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министра Дмитрия Медведева и вице-премьера Аркадия Дворковича.

Эксперт по России Марк Галеотти ранее предположил в статье для издания Moscow Times, что разгром "Шалтай-Болтая" мог быть не конечной целью, а побочным следствием действий российских властей, которые арестом Михайлова, возможно, хотели гарантировать, что на руководящих должностях во влиятельном отделе ФСБ будут находиться "правильные люди".

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    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 15:07

"Защита Касперского": что известно о кибератаках России на США - DW Новости

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Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Сообщения о взломах, утечках личных данных и хакерских атаках появляются регулярно. Многих хакеров подозревают в связях со спецслужбами РФ. Но не только. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях. (24.03.2017)  

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