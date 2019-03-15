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Томас Мюллер - полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" и сборной Германии.
Футболист находится на десятом месте в списке лучших бомбардиров за всю историю бундестим.
Номером 1 сборной Германии по футболу остается вратарь Мануэль Нойер. Из состава бундестим исключены три опытных игрока: Томас Мюллер, Жером Боатенг и Матс Хуммельс.
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу немцев. Дублем отметился Томас Мюллер, еще один гол на счету Йозуа Киммиха.
Победив со счетом 3:1, сборная Германии вернула себе лидерство в группе D отборочного тура чемпионата Европы по футболу 2016 года, который пройдет во Франции.
Алек Скарлатос был одним из тех, кто обезвредил 21 августа в поезде Амстердам - Париж опасного террориста. В тот момент он был в футболке полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера.
Среди названных ФИФА 23 претендентов - Марио Гётце, Томас Мюллер, Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер, Тони Крос и Мануэль Нойер.
Германия победила Шотландию в первой игре отборочного турнира к чемпионату Европы 2016 года. Героем матча в составе чемпионов мира стал полузащитник Томас Мюллер.
"Золотой мяч" как лучший игрока мундиаля получил аргентинец Лионель Месси. Лучшим новичком признан француз Поль Погба, а лучшим бомбардиром стал колумбиец Хамес Родригес.
Бундестим продемонстрировал потрясающую игру в первом матче ЧМ. Победа 4:0 над португальцами стала возможной благодаря продуманной тактике и отличной игре Томаса Мюллера, считает Томас Кляйн.
Нападающий немецкой сборной Томас Мюллер стал лучшим молодым игроком завершившегося в ЮАР чемпионата мира по футболу. Кроме того, 20-летний форвард награжден "золотой бутсой".
Несмотря на то, что в этом году Германия не станет чемпионом мира, игроки сборной ФРГ резко подорожают не только на футбольном, но и на рекламном рынках.
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