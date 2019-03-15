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Томас Мюллер

Томас Мюллер - полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" и сборной Германии.

Футболист находится на десятом месте в списке лучших бомбардиров за всю историю бундестим.

Joachim / Jogi Loew (Bundestrainer), Portrait, PortrÃ_t, Kopfbild, Kopf. GES/ Fussball/ DFB-Pressekonferenz/PK, 15.03.2019 Football / Soccer: Pressconference/Mediaconference, Frankfurt on the Main, March 15, 2019 | Verwendung weltweit

Йоахим Лёв объявил новый состав сборной Германии по футболу 15.03.2019

Номером 1 сборной Германии по футболу остается вратарь Мануэль Нойер. Из состава бундестим исключены три опытных игрока: Томас Мюллер, Жером Боатенг и Матс Хуммельс.
September 4, 2016**** Thomas Mueller (R) of Germany celebrates with team mate Mesut Oezil (L) after scoring the 1-0 lead goal during the FIFA World Cup Qualifiers Europe Group C soccer match between Norway and Germany at the Ullevaal Stadium in Oslo, Norway, 04 September 2016. Photo: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit picture alliance/dpa/F. Gambarini

Сборная ФРГ победила норвежцев в своей первой отборочной игре ЧМ-2018 04.09.2016

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу немцев. Дублем отметился Томас Мюллер, еще один гол на счету Йозуа Киммиха.
Germany's Thomas Mueller celebrates with Mario Goetze (R) after he scored a goal during their Euro 2016 qualification match against Poland in Frankfurt, Germany, September 4, 2015. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Евро-2016: Сборная Германии обыграла Польшу 04.09.2015

Победив со счетом 3:1, сборная Германии вернула себе лидерство в группе D отборочного тура чемпионата Европы по футболу 2016 года, который пройдет во Франции.
***ACHTUNG: Nur zur aktuellen Berichterstattung zum Thema verwenden!*** https://www.facebook.com/es.muellert.wieder Thomas Müller 19 Std. · Servus zusammen, heute durften wir beim FC Bayern München den ‪#‎Thalys‬-Helden Alek Skarlatos kennen lernen. Schön, dass du uns an der Säbener Straße besucht hast. Einen schönen Tag noch, euer Thomas

Игрок сборной ФРГ встретился со своим фанатом, обезвредившим террориста 27.08.2015

Алек Скарлатос был одним из тех, кто обезвредил 21 августа в поезде Амстердам - Париж опасного террориста. В тот момент он был в футболке полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера.
BELO HORIZONTE, MG - 08/07/2014: BRAZIL vs GERMANY, 1:7, - 1, Manuel Neuer, 16, Philipp Lahm, 20. Jerome Boateng, 5, Mats Hummels, 4. Benedikt Höwedes, 7, Bastian Schweinsteiger, 6. Sami Khedira, 13. Thomas Müller, 18. Toni Kroos, 8. Mesut Özil 11. Miroslav Klose, Brazil - July 8, 2014 FIFA World Cup, BRAZIL vs GERMANY 1:7 - FIFA WM, Brasilien gegen die Deutsche Fussball Nationalmannschaft - DFB team - Honorarpflichtiges Foto, Fee liable image, Copyright ¬© ATP / Fotoarena / restrictions for several countries apply Brazil, Argentina, NO sale

Среди кандидатов на звание лучшего футболиста года названы шесть немцев 28.10.2014

Среди названных ФИФА 23 претендентов - Марио Гётце, Томас Мюллер, Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер, Тони Крос и Мануэль Нойер.
Fußball, Länderspiel, EM-Qualifikation Gruppe D: Deutschland - Schottland am 07.09.2014 im Signal-Iduna-Park in Dortmund (Nordrhein-Westfalen). Deutschlands Thomas Müller (r) freut sich mit Marco Reus. Foto: Jonas Güttler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Германия начала отборочный турнир к Евро-2016 с победы 07.09.2014

Германия победила Шотландию в первой игре отборочного турнира к чемпионату Европы 2016 года. Героем матча в составе чемпионов мира стал полузащитник Томас Мюллер.
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JULY 13: Manuel Neuer of Germany holds the Golden Glove trophy as Lionel Messi of Argentina holds the Golden Ball trophy during the 2014 FIFA World Cup Brazil Final match between Germany and Argentina at Maracana on July 13, 2014 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Немец Мануэль Нойер стал лучшим вратарем ЧМ-2014 14.07.2014

"Золотой мяч" как лучший игрока мундиаля получил аргентинец Лионель Месси. Лучшим новичком признан француз Поль Погба, а лучшим бомбардиром стал колумбиец Хамес Родригес.
Auf dem Bild: Thomas Klein, Sportredakteur bei der Deutschen Welle. Foto: Cordula Luckassen am 20.4.2014 in Bonn.

Комментарий: Победа всухую назло пессимистам 17.06.2014

Бундестим продемонстрировал потрясающую игру в первом матче ЧМ. Победа 4:0 над португальцами стала возможной благодаря продуманной тактике и отличной игре Томаса Мюллера, считает Томас Кляйн.
Der deutsche Fußball-Nationalspieler Thomas Müller, aufgenommen am 03.06.2010 in Frankfurt bei einem Fototermin des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Foto: DFB/Oliver Hurst

Томас Мюллер признан лучшим бомбардиром ЧМ-2010 12.07.2010

Нападающий немецкой сборной Томас Мюллер стал лучшим молодым игроком завершившегося в ЮАР чемпионата мира по футболу. Кроме того, 20-летний форвард награжден "золотой бутсой".
FILE - In this June 23, 2010, file photo, Germany's starting 11 players posing for a team photo prior to the World Cup group D soccer match between Ghana and Germany at Soccer City in Johannesburg, South Africa. Back row from left: Cacau, Per Mertesacker, Jerome Boateng, Mesut Oezil, Sami Khedira, and goalkeeper Manuel Neuer. Front row from left: Philipp Lahm, Arne Friedrich, Thomas Mueller, Lukas Podolski and Bastian Schweinsteiger. t's a paradox rooted in Europe's multicultural world: Immigrants are rallying around Germany's strikingly diverse football team that includes players with roots in Turkey, Ghana, Poland, Tunisia, and other countries. But even 65 years after the end of World War II, some Germans are still adamantly against any expression of national pride and feel uneasy about cheering Deutschland, Deutschland during a World Cup match.(AP Photo/Ivan Sekretarev, File)

ЧМ-2010: сборная Германии проиграла, игроки выиграли 08.07.2010

Несмотря на то, что в этом году Германия не станет чемпионом мира, игроки сборной ФРГ резко подорожают не только на футбольном, но и на рекламном рынках.